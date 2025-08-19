Hamas đồng ý ngừng bắn ở Dải Gaza

Phong trào vũ trang Hamas hôm nay (19/8, giờ Hà Nội) thông báo đồng ý với đề xuất ngừng bắn- trao đổi con tin mới nhất ở Dải Gaza do hai nước trung gian Qatar và Ai Cập đưa ra, đồng thời hy vọng có thể sớm "dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt người dân" Palestine, CNN đưa tin.

Các phương tiện quân sự và binh sĩ Israel tham gia chiến dịch ở Dải Gaza. Ảnh: GettyImages

Các bên chưa công bố chi tiết đề xuất của thỏa thuận ngừng bắn mà Qatar và Ai Cập đưa ra. Báo Middle East Monitor cho biết, phản hồi của Hamas "phù hợp 98% với đề xuất mà đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra, vốn đã được Israel đã chấp thuận trước đó".

Tháng trước, ông Witkoff đã thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà theo đó, Hamas sẽ thả 50% số con tin (còn sống và thiệt mạng) để mở đường cho các cuộc đàm phán ngừng bắn lâu dài; còn Israel sẽ tái bố trí lực lượng ở Dải Gaza để tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza.

Hai quan chức Israel sau đó xác nhận với CNN rằng, Tel Aviv đã nhận được phản hồi của Hamas và đang xem xét. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ Israel về vấn đề Gaza hiện nay đã khác, đó là Hamas phải thả toàn bộ con tin, chấp nhận giải giáp và trao quyền kiểm soát an ninh Dải Gaza cho Israel.

Theo New York Times, Chính phủ Israel ước tính Hamas hiện giữ 50 con tin Israel ở Dải Gaza, trong đó 20 người còn sống. Tel Aviv đang chịu áp lực lớn từ dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế về việc phải tiến đến ngừng bắn để giải cứu các con tin, đồng thời mở đường đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza.

Động thái của Hamas xuất hiện sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thảo luận với quân đội Israel "về kế hoạch liên quan đến thành phố Gaza". Israel trước đó yêu cầu người dân thành phố Gaza di tản để chuẩn bị mở một chiến dịch quân sự lớn khác vào đô thị này, vốn được dự báo là sẽ khiến tình trạng thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza tiếp tục diễn biến xấu đi.

AlJazeera dẫn thông báo của giới chức Gaza cho biết, những giờ qua, không quân Israel tăng cường không kích thành phố Gaza ở phía Bắc dải đất, trong đó, các khu vực Zeitoun và Sabra "bị ném bom nặng nề, chủ yếu nhắm vào các ngôi nhà dân sự, bao gồm các tòa nhà cao tầng".

Trong ngày 18/8, hỏa lực Israel khiến ít nhất 30 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 14 người thiệt mạng khi đang tiếp cận các khu vực phân phát cứu trợ. Trước đó, ngày 17/8, ít nhất 60 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza.