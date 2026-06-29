Cận cảnh tàu cứu hộ, trực thăng diễn tập ứng phó siêu bão tại Ninh Bình

Chiều 29/6, tại Cảng cá Ninh Cơ (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) diễn ra cuộc diễn tập thực binh Phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Các nội dung thực binh trong cuộc diễn tập được xây dựng chặt chẽ, sát với tình hình thực tế.

Tình huống giả định đặt ra trong diễn tập là cơn bão quốc tế có tên TRAMI, sau khi đổ bộ vào Philippines đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh, sức gió cấp 15-16, giật cấp 17, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Cuộc diễn tập gồm 2 vấn đề huấn luyện lớn. Vấn đề huấn luyện thứ nhất gồm: Thông tin, thông báo, cảnh báo bão mạnh, siêu bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tổ chức sắp xếp neo đậu; hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng; sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời thiết lập Sở chỉ huy phía trước để chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó.

Vấn đề huấn luyện thứ hai: Các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện bị chìm, trôi dạt trên sông, trên biển; xử lý các sự cố cháy nổ phát sinh trong điều kiện thiên tai; đồng thời triển khai thiết lập và vận hành bệnh viện dã chiến phục vụ công tác cứu chữa, tiếp nhận nạn nhân.

Trong một tình huống giả định, hai tàu hàng đâm va nhau khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, 1 tàu có nguy cơ bị đắm. Trên 2 tàu có 20 thuyền viên, trong đó 4 thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí và tiếp cận thuyền viên bị nạn, kịp thời cứu vớt các thuyền viên đang lênh đênh trên sóng biển.

Trong quá trình xảy ra tai nạn đâm va, hệ thống điện trên tàu bị chập cháy, bắt lửa vào khu vực hầm máy và cabin. Lửa bắt đầu bùng lên ở giữa tàu, xuất hiện các cột khói đen trên mặt boong. Các thuyền viên trên tàu lập tức hô hoán và sử dụng các bình chữa cháy cầm tay sẵn có trên tàu dầu để triển khai dập cháy. Tuy nhiên do đám cháy lan nhanh nên các phương án chữa cháy cá nhân không còn hiệu quả.

Tàu, xuồng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh sử dụng vòi rồng ứng phó sự cố cháy nổ.

Trước tình thế cứu người trở nên cấp thiết, sau khi nhận được thông tin chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Sư đoàn không quân 371 tham gia tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trôi dạt trên biển.

Trực thăng cứu hộ cứu nạn Mi171 của Trung đoàn không quân 916 đã tìm kiếm được thuyền viên trôi dạt, cẩu vớt người bị nạn trên biển.

Thuyền viên bị nạn đưa về bờ được quân y và nhân viên y tế sơ cứu ban đầu, sau đó vận chuyển về bệnh viện đa khoa địa phương cấp cứu.

Bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường bệnh được thiết lập để cứu trợ, khắc phục hậu quả siêu bão. Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, cuộc diễn tập phòng thủ dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các sở, ban, ngành, địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp. Đồng thời, kiểm nghiệm khả năng huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý các tình huống thiên tai, thảm họa lớn trên địa bàn tỉnh.