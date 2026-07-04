Chuyên gia nói gì về thông tin siêu bão Ba Vì nối đuôi ngay sau bão số 1?

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) tại Guam và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ báo cáo rằng bão Ba Vì (Bavi) có khả năng mạnh lên nhanh chóng trong những ngày tới, có thể đạt đến cấp siêu bão - siêu bão Cấp 4 (sức gió 209-251 km/giờ) hoặc Cấp 5 (sức gió 252 km/giờ hoặc hơn) trên thang Saffir–Simpson - trước khi ảnh hưởng đến đất liền.

Các nhà khí tượng Mỹ cho biết bão Bavi đang di chuyển trong môi trường "rất thuận lợi cho việc tăng cường độ": Nhiệt độ mặt biển ấm bất thường và sức gió cắt theo phương thẳng đứng thấp - những điều kiện này đang rất thuận lợi để bão "tiến hóa" mạnh hơn theo từng giờ, dự báo sớm tăng tốc thành siêu bão. Các cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi đường đi và cường độ của bão Bavi, cảnh báo rằng dự báo có thể thay đổi khi cơn bão diễn biến khó lường.

Vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định về bão Ba Vì tác động đến nước tay hay không.(ảnh minh hoạ)

Các nhà khí tượng học cho biết cơn bão vẫn đang ở trên vùng biển rộng phía đông Philippines, nhưng dự báo sẽ đi qua gần hoặc trên một số khu vực của quần đảo Mariana trước khi chuyển hướng sâu hơn vào phía tây Thái Bình Dương.

Mặc dù hệ thống thời tiết này chưa dự kiến đổ bộ vào Philippines trong thời gian ngắn sắp tới, nhưng nó đang được theo dõi sát sao vì tiềm năng làm thay đổi điều kiện thời tiết trên vùng biển phía đông của nước này.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện nay hầu hết các dự báo đều đang có chung nhận định bão sẽ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong khoảng 10 - 11/7 và vào Trung Quốc khoảng ngày 12-14/7. Tuy nhiên, vẫn còn 1 tuần nữa để theo dõi vì nếu khí áp cao cận nhiệt đới ở phía biển Nhật Bản thịnh hành dịch chuyển về phía Nam thì bão vẫn có khả năng đi vào biển Đông.

Đây sẽ là cơn bão nguy hiểm vì nó rất mạnh và mọi điều kiện khí tượng đang rất hoàn hảo để giữ sức mạnh cho nó. Tuy nhiên hiện vẫn còn xa để có những nhận định chính xác về cơn bão này.

Thông tin về bão số 1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định dù Maysak được dự báo không phải cơn bão quá mạnh và nhiều khả năng không đi sâu vào đất liền, các địa phương không được chủ quan. Đây là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm nay, diễn biến đường đi vẫn còn có thể thay đổi, trong khi hoàn lưu bão có nguy cơ gây mưa lớn, giông lốc trên diện rộng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bão xuất hiện đúng dịp cuối tuần, thời điểm lượng khách du lịch và tàu thuyền hoạt động trên biển tăng cao. Ông yêu cầu Quảng Ninh, Hải Phòng cùng các địa phương ven biển nhanh chóng kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; kiểm soát chặt hoạt động của tàu chở khách, tàu du lịch, các tuyến ra đảo. Các địa phương phải tăng cường thông tin cảnh báo để người dân không chủ quan trước diễn biến của bão.

Vùng miền núi và trung du Bắc Bộ cũng cần rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết. Mưa do hoàn lưu bão có thể tập trung trong thời gian ngắn với cường suất lớn và nhiều khu vực đã có mưa trước đó nên gia tăng nguy cơ thiên tai. "Nếu thấy không bảo đảm an toàn thì phải kiên quyết di dời người dân, không để xảy ra thiệt hại về người", ông nhấn mạnh.