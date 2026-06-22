Chuyên gia: Siêu bão xuất hiện vào giữa tháng 6 là điều hiếm gặp

Siêu Bão Mekhala rất mạnh, ít khả năng đi vào Biển Đông

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, chiều ngày hôm nay 22/6, bão Mekhala đang cách đất liền phía Đông đảo Luzon khoảng 470km và đã mạnh lên cấp cuồng phong CAT4. Bão được dự báo sẽ mạnh lên CAT5, cấp siêu bão trong vòng 12 giờ tới.

Chuyên gia nhận định, cơn bão này gần như chắc chắn không đi vào khu vực biển Đông của Việt Nam. Bão cũng sẽ ít khả năng ảnh hưởng đến Luzon của Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đường đi của bão khả năng cao sẽ quét dọc các hòn đảo phía Đông Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) và phía Nam của Nhật Bản, bao gồm cả đảo Okinawa, sau đó bão sẽ tiến gần đến phía Nam đất liền Nhật Bản trong khoảng ngày 27/6.

Vị trí và đường đi của siêu bão Mekhala.

"Dù bão này không vào Việt Nam nhưng việc hình thành siêu bão ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 6 cũng là hiếm và khiến chúng ta phải đề phòng về tính bất ổn định của hệ thống khí hậu", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Tên bão Mekhala do Thái Lan đề cử, có nghĩa là Thần Sấm. Đây là cơn bão thứ 7 hình thành, hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

El Nino đã bắt đầu và sẽ mạnh nhất vào giai đoạn cuối năm 2026. Giai đoạn này El-nino chưa chi phối nhiều thời tiết ở Việt Nam mà sự chi phối chủ yếu lại do sự bất ổn định của giai đoạn chuyển pha gây nên. Vì vậy, mùa mưa bão miền Bắc từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 10 năm nay vẫn phải đề phòng có bão lớn, hoàn lưu mưa lớn, và mưa lớn do các rãnh áp thấp tạo nên.

Cơ quan khí tượng dự báo số lượng bão trên Biển Đông trong năm nay có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/6), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Dự báo đêm 22/6 và ngày 23/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Trung tâm khí tượng Việt Nam cho biết đang theo dõi sát bão Mekhala, đồng thời phối hợp cập nhật liên tục dự báo bão để phục vụ công tác phòng ngừa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), lúc 15h cùng ngày, sức gió gần tâm bão Mekhala đã đạt khoảng 250km/h, tương đương giật trên cấp 17. JMA đánh giá bão vẫn còn khả năng mạnh thêm nhưng không có dấu hiệu đi vào Biển Đông.

Liên quan xu thế chung, Trung tâm khí tượng nhận định năm nay Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 8–10 cơn bão, trong đó 3–5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền. Khu vực chịu tác động chính gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và có thể mở rộng đến Nam Bộ trong các đợt cuối mùa.

Mùa bão dự báo còn phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão năm 2026 (từ tháng 7 đến tháng 12) khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Cùng với đó nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 6,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,8 cơn).

Hiện tại, ENSO (gồm các hiện tượng El Nino và La Nina) đã chuyển sang trạng thái El Nino (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương nóng lên dị thường) có xu hướng tiếp tục tăng dần về cường độ.

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra và số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Từ khoảng đầu tháng 9, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại khu vực Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 9 sẽ suy giảm tại khu vực Trung Bộ.

Đối với tình hình mưa, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 7-8, các đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - thành phố Huế, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tháng 9, cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước. Mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm (Quảng Trị - thành phố Huế khoảng tháng 8, Duyên hải Nam Trung Bộ khoảng tháng 9).

Tổng lượng mưa trong tháng 7 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ ở mức cao hơn 5 -15% trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 8 phổ biến cao hơn 10-30% trung bình nhiều năm, riêng các khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế có nơi cao hơn 25 - 50% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 9 phổ biến thấp hơn 5-20% trung bình nhiều năm, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ .

Cụ thể, tại Bắc Bộ trong tháng 7 phổ biến 280-380mm, có nơi trên 400mm; tháng 8 phổ biến 280-430mm, có nơi cao hơn; tháng 9 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Trong tháng 7, tại khu vực Thanh Hóa - TP Huế phổ biến từ 150 đến 250mm; Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 60 đến 120mm; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 250 đến 350mm. Tháng 8, từ Thanh Hóa - TP Huế phổ biến từ 300 đến 450mm; Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 100-200mm; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 350-450mm. Tháng 9, từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến từ 300 đến 450mm; Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 150 đến 300mm; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 250 đến 350mm.

Khu vực Nam Bộ trong tháng 7 phổ biến 220-420mm; tháng 8 phổ biến từ 250 đến 400mm; tháng 9 phổ biến từ 200 đến 350mm.

Lưu vực sông Mê Công từ tháng 7 đến 9, tại khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực trung lưu và hạ lưu cao hơn từ 5 đến 20% trung bình nhiều năm cùng kỳ trong các tháng 7-8; tháng 9 ở mức thấp hơn 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.