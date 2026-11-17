Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 9 người khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, liên quan dự án tiền số AntEx và những sai phạm tại doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái này.

Đến ngày 16/11/2026, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hòa Bình 10 năm tù về tội Rửa tiền trong vụ án đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Như vậy, từ thời điểm bị bắt tạm giam trong vụ án AntEx đến khi bị tuyên án trong vụ Mr Pips, Shark Bình đã qua hơn một năm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Vấn đề đặt ra là khoảng thời gian này có được trừ vào bản án 10 năm tù hay không?

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình) tại phiên toà. Ảnh: M.H

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 38 Bộ luật Hình sự quy định thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù theo nguyên tắc một ngày tạm giữ, tạm giam được tính bằng một ngày tù.

Tuy nhiên, theo luật sư, trường hợp của Shark Bình cần được xem xét thận trọng bởi thời gian bị tạm giam được xác định trong một vụ án khác với vụ án vừa tuyên án. Không thể chỉ căn cứ vào ngày bị bắt đầu tiên để mặc nhiên kết luận toàn bộ thời gian tạm giam trong vụ AntEx đương nhiên được khấu trừ vào bản án 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Việc xác định thời gian được khấu trừ phải căn cứ vào hồ sơ tố tụng, các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và quá trình thi hành án đối với từng vụ án. Đây là cơ sở để xác định chính xác thời gian thực tế người bị kết án phải chấp hành hình phạt.

Một yếu tố đáng chú ý khác là Shark Bình còn liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án tiền số AntEx và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về 3 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Như vậy, ngoài bản án 10 năm tù vừa được tuyên trong vụ Mr Pips, bị cáo còn phải đối diện với quá trình tố tụng ở vụ án khác. Nếu tiếp tục bị kết án, tổng thời gian phải chấp hành hình phạt sẽ được xác định theo quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

Luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích, Điều 56 Bộ luật Hình sự quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Theo đó, trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà bị xét xử về tội đã thực hiện trước khi có bản án này, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang xét xử, sau đó tổng hợp với hình phạt của bản án trước để xác định hình phạt chung.

Đối chiếu với trường hợp Shark Bình, các hành vi bị điều tra trong vụ AntEx được xác định xảy ra trước thời điểm bản án sơ thẩm trong vụ Mr Pips được tuyên. Vì vậy, nếu sau này bị cáo bị kết án về những tội danh trong vụ AntEx, việc tổng hợp hình phạt sẽ phải xem xét theo khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Đối với các hình phạt tù có thời hạn, Điều 55 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt chung được xác định bằng cách cộng các hình phạt đã tuyên, nhưng không vượt quá 30 năm tù.

Luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, cần phân biệt giữa việc một người đang bị điều tra, truy tố và việc đã có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật. Những tội danh đang được đề nghị truy tố trong vụ AntEx chưa thể được coi là căn cứ để cộng thêm thời gian tù vào bản án 10 năm hiện tại. Chỉ khi có phán quyết của Tòa án và đủ căn cứ pháp luật để tổng hợp hình phạt mới có thể xác định mức án chung mà người bị kết án phải chấp hành.