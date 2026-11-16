Shark Bình bị tuyên phạt 10 năm tù vì giúp Mr Pips rửa tiền

Chiều nay (16/11), HĐXX phiên tòa vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu đã tuyên án 188 bị cáo.

Riêng bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Trước đó, Shark Bình bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 9-10 năm tù. Cáo buộc cho rằng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội, đang bị công an xác minh, điều tra.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng phí giao dịch, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo hai nhân viên duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng cho các ví Ngân Lượng của những sàn này.

Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên trao đổi với Phó Đức Nam và những người làm việc tại các sàn để thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền. Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, hành vi rửa tiền của bị cáo Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm đã làm méo mó hoạt động tài chính.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói lời xin lỗi các nhà đầu tư, bày tỏ lòng biết ơn gia đình, đồng nghiệp đã luôn là điểm tựa trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Đặc biệt, Shark Bình còn nói lời động viên 187 bị cáo khác trong vụ án giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe khi đi cải tạo, vì đằng sau còn gia đình đang chờ đợi.

“Bây giờ ở đây rồi, không biết làm thế nào ngoài việc cố gắng vui tươi và lạc quan tinh thần lên để chấp hành án…”, bị cáo Bình nói.

Hai cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm cùng bị tuyên phạt 36 tháng tù treo về tội Rửa tiền.