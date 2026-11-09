Nói lời sau cùng, Shark Bình động viên các bị cáo 'không có duyên làm cùng nhưng lại có duyên cùng đi tù'

Tối 8/11, trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu được nói lời sau cùng.

Cả Nam và Ngọ đã trình bày vào trưa cùng ngày, đầu tiên trong số 188 bị cáo và buổi tối, Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình được lên trước bục khai báo.

Nam và Ngọ cùng bị Viện kiểm sát đề nghị phạt án tù chung thân vì lừa đảo, rửa tiền. Còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình chịu cáo buộc rửa tiền 318 tỉ đồng cho đường dây lừa đảo, bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: X.A

Trong phần nói lời sau cùng, Shark Bình gửi lời xin lỗi, chia sẻ đến các bị hại trong vụ án. Đồng thời, bị cáo gửi lời cảm ơn chân thành đến HĐXX, đại diện viện kiểm sát, các luật sư, lực lượng cảnh sát, cán bộ trại giam và lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp đã vất vả trong suốt hơn hai tuần xét xử.

Vị này cũng cảm ơn gia đình và những người đồng nghiệp đã luôn là: “Chỗ dựa vững chắc, động viên, giúp đỡ bị cáo trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời”.

Bị cáo cho biết, qua vụ án này, bản thân đã rút ra những bài học hết sức sâu sắc, không chỉ cho cá nhân mà còn đối với ngành nghề đang hoạt động và nhiều người khác.

Bị cáo nói: "Bài học thứ nhất là không phải cứ những gì pháp luật không cấm thì đều có thể làm”. Vị này giải thích, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, luôn tồn tại những rủi ro và “điểm mù pháp lý” cần được nhận diện, cân nhắc kỹ lưỡng.

Lý do, chỉ một vài sơ suất, lơ là hoặc sai phạm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ lụy dây chuyền, khiến toàn bộ công sức gây dựng trong nhiều năm đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Đặc biệt, bị cáo muốn gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ đang tìm kiếm việc làm trước khi quyết định gia nhập một tổ chức, công ty cần tìm hiểu kỹ hoạt động của đơn vị đó.

"Mỗi người cần biết rõ tổ chức mình đang hoặc sẽ làm việc thực hiện những hoạt động gì, bởi chỉ một rủi ro pháp lý cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và gia đình"- Shark Bình nói.

Bị cáo cho rằng vụ án liên quan đến bản thân và Công ty Ngân lượng sẽ là bài học cảnh tỉnh chung đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Về mức án, Shark Bình mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo cùng các luật sư đã trình bày trong quá trình bào chữa. Vị này mong sớm được chấp hành án, cải tạo để có cơ hội trở về tiếp tục lao động bởi: "Suy cho cùng, quyền được lao động vẫn là khát khao lớn nhất của con người”.

Tiếp tục trình bày, Shark Bình động viên cho các bị cáo khác trong vụ án. Theo bị cáo, trong hoàn cảnh hiện tại, điều các bị cáo có thể làm là cố gắng giữ tinh thần vui tươi, lạc quan để chấp hành án, đồng thời trở thành chỗ dựa về mặt tinh thần cho gia đình.

"Mặc dù không có duyên làm cùng nhưng lại có duyên cùng đi tù, bị cáo mong các bị cáo còn lại ổn định tinh thần chấp hành án và là chỗ dựa về mặt tinh thần cho gia đình"- Shark Bình nói.

Mr Pips Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm.

Bị cáo khác, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) gửi lời xin lỗi gia đình và đặc biệt là anh trai, tức bị cáo Nguyễn Thanh Phong – cựu công an nhưng hiện bị cáo buộc đồng phạm với Mr Pips.

Tâm khóc, trình bày những hành vi sai phạm của bản thân và sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã kéo anh trai vào vòng lao lý. Bị cáo cho rằng đây là sai phạm lớn nhất của cuộc đời mình, điều này khiến Tâm cảm thấy vô cùng cắn rứt trong những ngày qua.

"Bị cáo cảm thấy vô cùng có lỗi với anh trai vì mình mà đã làm mất đi tất cả tương lai tốt đẹp của anh. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như phần trình bày của luật sư để hai anh em được hưởng sự khoan hồng của pháp luật"- Tâm trình bày.

HĐXX cho biết phiên xét xử tạm nghỉ và tiếp tục làm việc vào 14h30 ngày 16/11.