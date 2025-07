Vụ án Mr Pips: Bắt giữ vợ Mr Hunter khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình giải quyết vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam).

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, cảnh sát đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này. Trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, công an ra lệnh truy nã quốc tế 4 bị can.

"Thời gian qua, Công an Hà Nội đã phối hợp với Interpol, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Bị can Phó Đức Nam tức Mr Pips, thời điểm chưa bị khởi tố.

Trong vụ án này, Cảnh sát Interpol Thái Lan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Hiện Ngô Thị Thêu đang sinh cháu nhỏ, sau khi đủ thời gian cơ quan chức năng sẽ dẫn độ về Việt Nam. Cũng theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, khi bị bắt giữ, Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, TP.HCM). Đây là người được bị can Mr Pips tức Phó Đức Nam giao cho vai trò làm kế toán cho đường dây lừa đảo.

Lực lượng chức năng đã thu được thêm bất động sản và 7 xe ô tô hạng sang liên quan vụ án. Qua đấu tranh làm rõ, Mr Pips Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của nước này nên Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpol của Singapore để phong toả.

Tính tổng số, đến thời điểm này, cơ quan công an đã thu được hơn 5.300 tỷ đồng và khi đưa được Ngô Thị Thêu về nước sẽ khai thác và điều tra ra các tài sản khác.

Đối với khoảng 1.100 đối tượng liên quan vụ án, trong đó phần lớn là thanh niên mới trưởng thành, sinh viên ở các trường, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết sẽ xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.