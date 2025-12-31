Đơn vị Rubicon bí mật của Nga đạt kỷ lục chưa từng có khiến Ukraine "mất ăn mất ngủ"

Hình ảnh hiếm hoi về UAV Molniya của Nga. Ảnh Rob Lee/Euromaidanpress

Điểm nổi bật của Rubicon là năng lực trinh sát điện tử tiên tiến, cho phép đơn vị này phát hiện hiệu quả UAV của Ukraine cũng như vị trí điều khiển của chúng.

Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng về bản chất, Molniya là một thiết bị thô sơ, được lắp ráp từ các vật liệu sẵn có, theo Euromaidanpress.

“Một thiết bị tự chế từ xốp và thanh gỗ”, nhưng có linh kiện đặc biệt

Theo chuyên gia này, Molniya thực chất là một nền tảng bay giá rẻ, trong đó yếu tố quyết định không nằm ở khung thân mà là hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, bộ phận giá trị nhất của UAV này lại chính là thiết bị đầu cuối Starlink và đầu đạn.

“Kỷ lục này được thiết lập bởi đơn vị Rubicon và đạt được, một phần quan trọng, nhờ việc lắp đặt các thiết bị Starlink”, ông Kovalenko cho biết.

Kết nối vệ tinh thông qua Starlink cho phép điều khiển UAV theo thời gian thực ở khoảng cách mà trước đây các hệ thống cùng loại không thể đạt tới.

Hiện nay, lực lượng Nga đang trang bị cho Molniya-2 nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm: Đầu đạn xuyên lõm KZ-6; Mìn chống tăng TM-62 và PTM Cụm đầu đạn nhiệt áp kép từ súng phóng RPO-A Shmel.

Sự kết hợp giữa tầm bay xa và khả năng điều khiển thời gian thực từ xa khiến loại UAV này trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với các khu vực hậu phương sâu.

“Với kỷ lục tầm bay đã được thiết lập và khả năng điều khiển trực tiếp, UAV tấn công này có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các vùng hậu phương, bao gồm Chernihiv, Poltava và Odessa”, nhà phân tích Ukraine cảnh báo.

UAV rẻ tiền, nhưng phụ thuộc vào một điểm then chốt

Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng Molniya-2 vẫn là một hệ thống công nghệ thấp, và hạn chế lớn nhất đối với việc triển khai trên diện rộng là khả năng tiếp cận các thiết bị Starlink.

Nếu sự phụ thuộc này trở thành vấn đề mang tính hệ thống và không thể giải quyết đối với lực lượng Nga tại các vùng chiếm đóng, thì mối đe dọa từ những UAV tầm xa như Molniya đối với Ukraine có thể giảm đáng kể.

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, trước đây quân đội Nga từng sử dụng UAV cảm tử cánh cố định mang tên Molniya, được phóng bằng bệ phóng kiểu máy bắn. Sau đó, Nga đã nâng cấp lên phiên bản Molniya-2, với hai động cơ, khung thân gia cường và tầm bay mở rộng.

Một phiên bản mới hơn, mang tên Molniya-2R, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát trên không, cũng đã được phía Ukraine ghi nhận. UAV này được trang bị thiết bị vệ tinh Starlink, cho phép truyền video từ hai camera, dữ liệu telemetry và các lệnh điều khiển.

Đơn vị tuyệt mật của Nga

Rubicon – tên đầy đủ là Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon – được mở rộng nhanh chóng từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov nhậm chức giữa năm 2024. Đây là ví dụ điển hình cho cách quân đội Nga chuyển từ mô hình tác chiến cứng nhắc sang thích ứng linh hoạt trước chiến trường biến động.

Rubicon được thành lập và mở rộng nhanh chóng từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov nhậm chức giữa năm 2024. Ảnh Getty Images.

Chỉ sau vài tháng, các đơn vị Rubicon đã xuất hiện dọc toàn tuyến đối đầu và nhanh chóng thay đổi cục diện bằng thế hệ UAV mới.

Dấu ấn đầu tiên của Rubicon được ghi nhận trong chiến dịch phản công của Ukraine ở vùng Kursk mùa hè năm ngoái: chỉ trong thời gian ngắn, UAV Nga đã gần như cắt đứt mọi đường tiếp tế của Ukraine, buộc lực lượng Kiev phải rút quân đầu năm nay. Nhiều chỉ huy Ukraine khi đó không hề biết mình đang đối đầu với Rubicon.

Từ đó, Rubicon hiện diện trên hầu khắp chiến trường, đánh sâu vào tuyến hậu cần Ukraine, tấn công các trạm phóng UAV, anten liên lạc và cả các toán vận hành drone.

Ở khu vực Kostiantynivka (Donetsk), chỉ trong một tuần sau khi Rubicon xuất hiện, một tiểu đoàn Ukraine đã mất phần lớn xe cơ giới, bãi phóng UAV và khí tài liên lạc.

Một sĩ quan Ukraine mô tả: “Đây là một chiến trường bão hòa UAV. Di chuyển bằng xe trong phạm vi 15 km tính từ tiền tuyến gần như là tự sát".

Rubicon nổi bật với drone dẫn bằng sợi quang (fiber-optic drones): điều khiển qua dây cáp, truyền hình ảnh thời gian thực, đặc biệt không thể bị gây nhiễu – một bước ngoặt khi cả hai bên đều dựa nặng vào tác chiến điện tử.

Rubicon còn đào tạo cho nhiều đơn vị khác, khiến toàn quân Nga nâng cấp năng lực drone một cách đồng bộ.

Bên cạnh đó, Nga cũng phát triển mạng radar bắn hạ UAV Ukraine, thu giữ nhiều mẫu UAV của Kiev để phân tích cấu trúc, tín hiệu liên lạc và bộ định vị.

Rubicon còn liên quan đến việc triển khai drone hải quân – lần đầu được sử dụng thành công khi tấn công tàu Ukraine ở cửa sông Danube. Gần đây, Nga tuyên bố đã phá hủy một tàu Ukraine khác tại khu khai thác khí ngoài khơi Biển Đen.

Tầm quan trọng của Rubicon đã khiến Ukraine phải chuyển sang chiến lược truy lùng các căn cứ tiền phương của đơn vị này.