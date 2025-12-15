'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết công tác năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Ngọ sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. Tháng 9/2025, anh ta bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Sau khi phối hợp cùng C01 Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13/12, công an đã dẫn độ Ngọ về nước.

Trước đó, vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu. Từ năm 2021, hai nghi phạm mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế. Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.