Châu Á đón giao thừa năm 2026: Hai sắc thái đối lập

Vào lúc 22 giờ ngày 31-12 theo giờ Việt Nam, nhiều quốc gia châu Á - bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Timor-Leste - đã đón thời khắc giao thừa năm 2026 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống.

Theo hãng tin AP, tại Nhật Bản, đám đông đã tập trung tại một ngôi chùa Phật giáo ở Tokyo để chờ tiếng chuông điểm nửa đêm.

Người dân tập trung đón năm mới tại chùa Phật giáo Zojoji ở Tokyo - Nhật Bản tối 31-12 - Ảnh: AP

Tòa nhà chính quyền Tokyo rực rỡ với những sắc màu khác nhau vào đêm giao thừa - Ảnh: X

Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một buổi lễ rung chuông và đếm ngược được tổ chức tại Đình Bosingak, với đám đông bắt đầu tụ tập từ rất lâu trước thời khắc giao thừa.

Người dân cũng tìm đến nhiều địa điểm tôn giáo khác để gửi lời cầu nguyện nhân thời khắc giao thừa.

Một Phật tử cầu nguyện trước những chiếc đèn lồng vào đêm giao thừa tại chùa Jogye ở Seoul - Hàn Quốc - Ảnh: AP

Trung Quốc có lẽ là một trong những quốc gia có nhiều hoạt động nhằm đón chào năm mới 2026 nhất.

Bắc Kinh đón giao thừa vào lúc 23 giờ ngày 31-12 theo giờ Việt Nam. Trong suốt ngày 31-12, không khí rộn ràng đã được ghi nhận từ bên trong các ngôi trường cho đến ngoài đường phố.

Một em bé tạo dáng với tiểu cảnh trang trí năm mới tại Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 31-12 - Ảnh: AP

Học sinh tại nhiều trường học ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc tham gia các hoạt động chào đón năm mới 2026 vào ngày 31-12 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Người dân xem múa lân chào năm mới tại TP Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Một số hoạt động ở các địa phương khác thu hút người lớn lẫn trẻ nhỏ - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trái lại, tại một số nơi, không khí đón giao thừa có phần tĩnh lặng hơn khi chính quyền và người dân quyết định bỏ bớt nhiều hoạt động mừng năm mới theo thông lệ để tưởng niệm nạn nhân của những thảm họa gây rúng động trong năm qua.

Tại Đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc, năm mới 2026 sẽ không bắt đầu bằng màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục thường thấy trên bầu trời cảng Victoria nổi tiếng, sau vụ hỏa hoạn lớn hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng.

Thay vào đó, mặt tiền của 8 công trình kiến trúc nổi tiếng biến thành những chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ, trình diễn màn trình chiếu ánh sáng kéo dài 3 phút vào lúc nửa đêm, theo AP.

Người dân tập trung tại khu trung tâm thành phố ở Đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc ngay trước thềm giao thừa năm 2026 - Ảnh: SCMP

Theo Jakatar Post, một số vùng ở Indonesia đã quyết định hủy bỏ các lễ đón năm mới theo kế hoạch, thay thế bằng các sự kiện giản dị hơn để thể hiện sự đoàn kết với hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc gần đây ở Sumatra.

Tại tỉnh Trung Java, cảnh sát đã kêu gọi người dân tránh sử dụng pháo hoa và pháo nổ, đồng thời đón năm mới một cách "đơn giản, trật tự và ý nghĩa".

Thống đốc Jakarta Pramono Anung cũng cho biết thành phố này - vốn là một nơi thường đón năm mới với nhiều hoạt động đáng chú ý nhất - cũng đã lựa chọn trải qua giao thừa một cách trầm lắng và trang trọng hơn.

Indonesia sẽ đón giao thừa cùng lúc với Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Campuchia...