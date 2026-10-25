Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu thi công “3 ca 4 kíp”, chỉnh trang đô thị đón APEC 2027

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Nơi cho biết, đặc khu Phú Quốc đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc - phát biểu tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sáng 25/10. Ảnh: HC

Theo Bí thư đặc khu Phú Quốc, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý những vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Cùng với trách nhiệm của chính quyền, ông Nơi đề nghị các nhà đầu tư, đơn vị thi công chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng cường tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục.

Ông Nơi cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải và các hạng mục liên quan đến môi trường, bảo đảm chất lượng và khả năng vận hành khi đưa vào sử dụng.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu Phú Quốc tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các tuyến đường, khu vực trung tâm và những nơi phục vụ hội nghị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HC

Theo ông Nơi, việc chỉnh trang phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, hướng tới tiêu chí xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo diện mạo khang trang cho Phú Quốc trước khi đón các đại biểu quốc tế tham dự APEC 2027.

Đối với công tác trồng cây xanh, địa phương cần triển khai sớm, tận dụng điều kiện mùa mưa để cây có thời gian bén rễ, sinh trưởng tốt trước khi bước vào mùa nắng. Việc trồng cây, hoàn thiện cảnh quan cần gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ chỉnh trang gắn với tiến độ hoàn thiện hạ tầng, tránh tình trạng các hạng mục thực hiện thiếu đồng bộ.

Theo UBND tỉnh An Giang, những khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ các dự án phục vụ APEC hiện nay gồm giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc tại các công trình dự án phục vụ APEC sáng 25/10. Ảnh: HC

Trước khối lượng công việc còn lớn, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, huy động nguồn lực và phối hợp tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền, nhằm bảo đảm các công trình phục vụ APEC 2027 hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đồng thời phát huy hiệu quả lâu dài đối với sự phát triển của Phú Quốc.