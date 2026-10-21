Ông Đinh Văn Nơi thưởng 100 triệu đồng động viên lực lượng tăng ca giải quyết hồ sơ đất đai tại Phú Quốc

Chỉ sau hơn một tuần triển khai đợt cao điểm theo chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai tại đặc khu Phú Quốc, đã ghi nhận chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đinh Văn Nơi thăm hỏi động viên cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Ảnh: CTV

Trong chuyến kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/10, ông Đinh Văn Nơi đã thăm hỏi, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang tăng ca để xử lý hồ sơ cho người dân.

Ghi nhận những nỗ lực này, ông Đinh Văn Nơi quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Trả kết quả nhằm chăm lo ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe cho lực lượng làm việc vào ban đêm và các ngày nghỉ cuối tuần.

Ông Nơi nhấn mạnh, tinh thần làm việc là “làm hết việc chứ không phải hết giờ”, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý nhanh hồ sơ tồn đọng, quá hạn, giải quyết kịp thời thủ tục đất đai cho người dân.

Ông Đinh Văn Nơi thưởng 100 triệu đồng động viên lực lượng tăng ca giải quyết hồ sơ đất đai. Ảnh: CTV

Cùng với đó, cán bộ phải nâng cao tinh thần phục vụ, tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình và trả kết quả đúng quy định, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Theo ghi nhận, trong hơn một tuần qua, với tinh thần khẩn trương, đội ngũ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Trả kết quả đã xử lý hơn 1.175 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm hồ sơ tồn đọng, quá hạn và trong hạn.

Ông Đinh Văn Nơi đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, khẳng định lãnh đạo đặc khu ghi nhận, trân trọng tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của đội ngũ trong thời gian cao điểm.

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu cán bộ phải nâng cao tinh thần phục vụ, tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình và trả kết quả đúng quy định, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Ảnh: CTV

Bên cạnh việc động viên, bồi dưỡng, những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng sẽ được xem xét, bố trí công tác phù hợp với năng lực và sự đóng góp.

Đợt cao điểm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trong đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.