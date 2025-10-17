Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập

Thời sự
Nhiều cần thủ đã vượt hàng chục km đến vùng ngập lũ ở Bắc Ninh câu cá. Có người câu được cả bao tải cá.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 1

Sau lũ, các cần thủ đổ về vùng nước ngập ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) câu cá.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 2

Một cần thủ đang kéo con cá to đã cắn câu.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 3

Một con cá cắn câu được cần thủ kéo lên bờ.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 6

Một cần thủ ở phường Thuận Thành đi hàng chục km đến phường Việt Yên câu cá vùng nước ngập sau lũ.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 7

Một cần thủ hồ hởi đến vùng ngập nước lũ ở phường Việt Yên câu cá sau khi vượt quãng đường xa.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 8

Cần thủ lội xuống nước bắt cá cắn câu do bị mắc gốc cây. Một số cần thủ cho biết, có người câu được cả bao tải cá trong 1 ngày.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 9

Cần thủ trang bị cả camera dưới nước cho cần câu.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 10

Rất đông người đến vùng nước ngập sau lũ để bắt và câu cá.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 11

Nhiều người dừng lại ven đường để xem cần thủ câu cá.

Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập - 12

Bán cá cho người đi đường.

-17/10/2025 08:18 AM (GMT+7)
