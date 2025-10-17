Sau lũ, cần thủ câu được bao tải cá ở vùng nước ngập
Nhiều cần thủ đã vượt hàng chục km đến vùng ngập lũ ở Bắc Ninh câu cá. Có người câu được cả bao tải cá.
Sau lũ, các cần thủ đổ về vùng nước ngập ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) câu cá.
Một cần thủ đang kéo con cá to đã cắn câu.
Một con cá cắn câu được cần thủ kéo lên bờ.
Một cần thủ ở phường Thuận Thành đi hàng chục km đến phường Việt Yên câu cá vùng nước ngập sau lũ.
Một cần thủ hồ hởi đến vùng ngập nước lũ ở phường Việt Yên câu cá sau khi vượt quãng đường xa.
Cần thủ lội xuống nước bắt cá cắn câu do bị mắc gốc cây. Một số cần thủ cho biết, có người câu được cả bao tải cá trong 1 ngày.
Cần thủ trang bị cả camera dưới nước cho cần câu.
Rất đông người đến vùng nước ngập sau lũ để bắt và câu cá.
Nhiều người dừng lại ven đường để xem cần thủ câu cá.
Bán cá cho người đi đường.
