Ngư dân Quảng Trị trúng cá trích

Khoảng 1h mỗi ngày, hơn 50 ngư dân thôn Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh cũ) giong thuyền composite ra khơi đánh bắt cá trích. Sau 2-3 giờ thả lưới, thuyền lần lượt cập bến.

Tại bãi cát, ngư dân thắp đèn, đội đèn pin để gỡ cá. Bốn người nắm bốn góc lưới rũ mạnh cho cá trích rơi xuống tấm bạt trải sẵn dưới đất. Nhiều con mắc chặt, họ phải dùng tay gỡ, tranh thủ lúc cá còn tươi để kịp bán ngay trong đêm.

Anh Hồ Văn Thành cho biết cá trích xuất hiện quanh năm, rộ nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 4 âm lịch. "Thời điểm này năm ngoái gần như không có cá trích, nhưng năm nay trúng lớn", anh nói.

Mỗi thuyền có 2-3 ngư dân, ra khơi cách bờ hơn một hải lý, tại khu vực nước sâu trên 12 m. Họ thả lưới dài 600-1.000 m, rộng 9 m, phía trên gắn phao, phía dưới đính chì, tạo thành vành lưới dài chặn ngang đường đi của cá. "Cá trích sống ở tầng mặt, bơi theo đàn nên dễ mắc lưới", anh Thành lý giải.

Khoảng 4h, ngư dân bắt đầu thu lưới vào bờ. Gần 10 ngày qua, mỗi thuyền hôm trúng lớn được khoảng 6 tạ, hôm ít chỉ 50 kg.

Ông Lê Phụng (bên trái) cùng hai con trai đi chuyến biển này được 250 kg cá trích. Gia đình ông gỡ từ 4h đến 7h mới xong.

Ngoài bán sỉ, cá bán lẻ ở các chợ thường là loại chọn lọc cỡ lớn, không bị rách mang, đứt vây.

Sau khi rũ khỏi lưới, cá nằm la liệt trên tấm bạt, ngư dân hợp sức kéo ra sát bờ biển rửa sạch.

Cá trích da hơi xanh, thân dài, nhiều xương nhỏ, bán sỉ giá 12.000-15.000 đồng/kg, bán lẻ 20.000 đồng/kg. Loài này dùng chế biến gỏi, nướng, chiên, phơi khô...

Cá được cho vào khay nhựa, rửa nước biển loại bỏ cát và chất bẩn. Nhiều phụ nữ dùng quang gánh đưa cá đi tiêu thụ.

Một số người dùng xe cải tiến vận chuyển cá trích lên đường lớn giao cho thương lái.

Cá cho vào khay ướp đá và đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ. Thương lái Hồ Thị Thinh cho biết chở cá đi tiêu thụ tại Quảng Trị và nhiều tỉnh thành Bắc Trung Bộ. "Ngày nhiều tôi mua 12 tấn, ngày ít 4 tấn", bà nói.

Những chiếc thuyền cập bến được kéo lên bãi biển của thôn Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng. Sau khi gỡ hết cá, ngư dân vệ sinh lưới, phơi khô cho chuyến ra khơi ngày mai.