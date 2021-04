Sau khi "cù nhây" với CSGT, người vi phạm bỏ luôn phương tiện

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 07:51 AM (GMT+7)

Trong quá trình công tác lực lượng CSGT-TT, Công an quận 8, TP.HCM gặp không ít trường hợp người vi phạm thiếu hợp tác, chống đối khiến việc xử lý gặp không ít khó khăn.

Công an quận 8, TP.HCM cho biết trong vòng nửa tháng từ ngày 1 đến ngày 15-4 Đội CSGT-TT đã lập biên bản xử lý 118 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 118 phương tiện. Trong đó có bốn ô tô, bốn trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Công an đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền là 275 triệu đồng và tước giấy phép lấy xe 38 trường hợp.

Công an quận 8 thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuần tra, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh CA

Người vi phạm thiếu hợp tác, cự cãi

Đơn vị lập biên bản xử lý 73 trường hợp phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tạm giữ 32 phương tiện, xử phạt gần 144 triệu đồng, tước ba giấy phép lái xe.

Tối 10-4, Công an quận 8 xử phạt nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy biển số TP.HCM đã được độ chế. Khi phát hiện lực lượng chức năng thì bỏ chạy, lạng lách, nẹt pô và không có giấy phép lái xe.

Người này bị phạt số tiền là 10,5 triệu đồng. Ba trường hợp khác cũng bị xử lý với lỗi tương tự.

Công an quận 8 xử lý nhiều phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh CA

Theo Đội CSGT-TT Công an quận 8 trong quá trình xử lý phương tiện vi phạm về an toàn giao thông, các cán bộ chiến sĩ gặp không ít khó khăn do người dân thiếu hợp tác.

“Mới đây, một người dân được tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên người này bất hợp tác, cự cãi với lực lượng chức năng và bỏ đi” – đại diện Đội CSGT-TT Công an quận 8 nói.

Sự việc xảy ra vào khuya ngày 2-4, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy biển số An Giang có biểu hiện nghi vấn ở giao lộ Phạm Thế Hiển - Dạ Nam (phường 2, quận 8) nên tổ công tác phát tín hiệu, yêu cầu dừng lại kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, người đàn ông cự cãi, không chấp hành các yêu cầu rồi thản nhiên bỏ đi. “Chúng tôi đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ phương tiện này để xác minh xử lý đúng theo quy định. Trong quá trình làm việc, các cán bộ chiến sĩ luôn giữ tác phong trong công tác và cũng rất mong muốn người điều khiển phương tiện cùng phối hợp” – đại diện Đội CSGT-TT, Công an quận 8 nói.

"Cú đấm thép" phát hiện ma túy đá

Theo Công an quận 8, Các cán bộ, chiến sĩ tổ 363 thường xuyên có sự phối hợp, tuần tra, kiểm soát trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự.

Đáng chú ý, khuya ngày 2-4, tổ công tác 363 Công an quận 8 trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Hưng Phú (phường 9, quận 8) phát hiện xe máy biển số Bình Định do thanh niên điều khiển chở theo bạn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Ma túy bị tổ tuần tra 363 Công an quận 8 phát hiện. Ảnh CA

Công an phát hiện trong cốp xe có một cây gậy sắt, là loại công cụ hỗ trợ và một lọ kẹo, bên trong có chứa một túi nylon chứa tinh thể không màu; ba túi nylon chứa tinh thể không màu được cất giấu trong cục sạc dự phòng; một khẩu trang chứa gói tinh thể không màu nghi ma túy đá.

Làm việc người điều khiển xe máy khai là Nguyễn Thanh Hiếu (29 tuổi, ngụ quận 8) người ngồi sau là Phí Hải Đ (50 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Hiếu từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ngồi tù 18 tháng. Người này khai số tinh thể không màu là ma túy đá được mua với giá gần một triệu đồng.

Trước đó, hơn 23 giờ khuya ngày 30-3, tổ công tác 363 Công an quận 8 tuần tra kiểm soát trên đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8) phát hiện hai thanh niên trên một xe máy biển số TP.HCM có biểu hiện nghi vấn.

Sơn (bên phải) và Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

Phát tín hiệu dừng xe, người cầm lái khai tên là Nguyễn Văn Nhân (29 tuổi, quê Kiên Giang), người ngồi sau tên Trương Tấn Sơn (27 tuổi, ngụ quận 8).

Khi công an kiểm tra đến chiếc túi đeo chéo của Nhân thì cả hai lúng túng, sợ rệt. Quả nhiên, trong chiếc túi có chứa 2 túi ni lông chứa ma túy đá được giấu trong gói thuốc lá. Cả hai khai nhận số ma túy đá này được mua với giá 6 triệu đồng.

Sơn khai từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy thụ án ba năm tù. Công an nghi vấn hai người này mua ma túy vừa để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

