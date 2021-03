CSGT bắt đầu cao điểm phạt nồng độ cồn ở quán ăn, nhà hàng

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 15:04 PM (GMT+7)

Cao điểm xử phạt vi phạm nồng độ cồn tại các khu vực quán ăn, nhà hàng, tuyến giao thông trọng điểm… được triển khai trên cả nước, bắt đầu từ hôm nay đến hết năm 2021.

Đúng 00 giờ 15-3, một tổ công tác thuộc Cục CSGT, Bộ Công an có mặt làm nhiệm vụ tại trạm thu phí Pháp Vân (Km188, quốc lộ 1A).

Tổ công tác gồm bảy cán bộ, trong đó năm người thuộc Cục CSGT có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn của tài xế, hai người còn lại thuộc Trung tâm Giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có nhiệm vụ thực hiện test nhanh ma túy qua đường nước tiểu của tài xế.

Tổ công tác thuộc Cục CSGT ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn và ma túy. Ảnh: TP

Trong khoảng một tiếng đồng hồ, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đối với hàng chục phương tiện. Khi các tài xế dừng lại, CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, đồng thời test nhanh ma túy bằng nước tiểu. Các trường hợp được yêu cầu dừng xe đều phối hợp, chấp hành.

Theo Cục CSGT, tổ công tác nêu trên thực hiện ra quân nhằm triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Đây là chuyên đề được Bộ Công an ban hành cách đây ít ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 15-3 cho đến hết ngày 31-12-2021. Cùng với việc ra quân tại các đơn vị trực thuộc, Cục CSGT đã có chỉ đạo tới lực lượng CSGT công an các địa phương trên toàn quốc thực hiện nghiêm kế hoạch mà Bộ Công an đề ra.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế. Ảnh: TP

Theo đó, từ nay đến hết năm 2021, CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Các địa bàn được chú trọng xử lý gồm các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm; khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn; khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy…

Qua đợt cao điểm lần này, lực lượng CSGT sẽ đánh giá thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Việc test nhanh ma túy được thực hiện thông qua nước tiểu của tài xế. Ảnh: TP

Trong nội dung kế hoạch, Bộ Công an nhấn mạnh khi xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn phải kiểm tra, rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Qua đó phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy phải xác minh về nhân thân, thống kê, lập danh sách gửi cơ quan, tổ chức, UBND cấp xã nơi người đó làm việc, cư trú có biện pháp quản lý theo quy định của Luật Phòng chống ma túy; kiến nghị với ngành GTVT có biện pháp trong việc quản lý, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Khi gặp các hành vi chống đối, lực lượng phải chủ động, phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

