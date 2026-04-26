Pháo hoa thắp sáng bầu trời Việt Trì trước ngày Giỗ Tổ

Pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời hồ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì lúc 21h ngày 25/4, mở màn cho đêm hội trước chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi.

Hàng nghìn người tập trung quanh hồ Công viên Văn Lang từ sớm, tạo nên không khí sôi động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026, diễn ra từ đầu tháng 3 âm lịch.

Những chùm pháo đa sắc liên tiếp bung nở, phản chiếu xuống mặt hồ tạo khung cảnh rực rỡ tại trung tâm phường Việt Trì trong đêm trước ngày Giỗ Tổ.

Các tuyến đường quanh hồ như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Hai Bà Trưng chật kín người và phương tiện, ùn tắc cục bộ khi dòng người đổ về xem pháo hoa.

Màn pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp nhà máy sản xuất pháo hoa của Bộ Quốc phòng thực hiện. Trước đó, lễ hội diễn ra các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, Giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ và lễ rước kiệu về Đền Hùng.

Người dân ghi lại khoảnh khắc pháo hoa bằng điện thoại. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, xem đây là hoạt động quen thuộc mỗi dịp Giỗ Tổ.

Màn pháo hoa là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của lễ hội, bao gồm phần lễ và phần hội với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Lượng người đổ về phường Việt Trì và Khu di tích lịch sử Đền Hùng được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong sáng mai.

Theo Ban tổ chức, từ đầu năm đến nay Phú Thọ đón 4 triệu lượt khách. Riêng những ngày cao điểm từ đầu tháng 3 âm lịch, mỗi ngày địa phương đón khoảng 60.000 lượt.

Người dân đổ ra các tuyến phố sau khi kết thúc pháo hoa khiến khu vực trung tâm ùn tắc khoảng 30 phút.

Sáng mai, 10/3 âm lịch, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ diễn ra từ khoảng 6h30 tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người dân.