Khởi công khu đô thị đa mục tiêu, giúp giãn 200.000 dân nội đô Hà Nội

Sáng 2/2, UBND TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới, là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị Thủ đô, vì một Hà Nội phát triển bao trùm và bền vững, một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.

Đây cũng là dự án thí điểm đầu tiên trong khuôn khổ Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên khắp địa bàn Hà Nội, được Hội đồng thẩm định Thành phố lựa chọn triển khai theo kết luận tại cuộc họp ngày 23/1/2026.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh

Khu đô thị đa mục tiêu được quy hoạch như một không gian phức hợp tổng thể, thông minh và các chức năng an sinh xã hội, thương mại - dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Là không gian thí điểm cho cơ chế chính sách mới, vật liệu xây dựng mới. Phương thức tổ chức quản trị đô thị hiện đại của thành phố hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Đây là khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội được thiết kế với triết lý sinh kế bền vững làm trung tâm, kết nối chặt chẽ với hành lang phát triển kinh tế – công nghệ – giao thông phía Bắc Thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh

Đây cũng là một trong những mấu chốt để Hà Nội thiết lập mô hình tăng trưởng mới gắn với nâng cao năng suất tổng hợp, chuyển dịch mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, chuyển hướng tiếp cận từ các giải pháp hành chính sang giải pháp phát triển toàn diện – lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể của quá trình tái thiết, vừa bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống, đưa mặt bằng giá nhà ở thương mại về mức phù hợp với thu nhập của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xóa bỏ dần khoảng cách chênh lệch về mức sống của người dân, kiến tạo động lực phát triển mới cho cả vùng ven và vùng lõi đô thị của Hà Nội

Dự án có quy mô khoảng 696 ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người. Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích khoảng 360 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai có quy mô khoảng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2.

Khu đất thứ ba có diện tích khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu Di tích Cổ Loa.

Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng phát biểu tại lễ khởi công

Dự án hoạt động kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ dự án sẽ được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029, công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng được thực hiện song song nhằm sớm bố trí nhà ở định cư cho người dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng cho biết, trong tương lai không xa, Thủ đô sẽ có các không gian sống mới – nơi người dân thực sự mong muốn chuyển đến để thay đổi, nâng cao chất lượng sống trong không gian đô thị hiện đại, đồng bộ và đa chức năng với hệ thống nhà ở chất lượng cao, các trung tâm thương mại – dịch vụ, trường học, cơ sở y tế, không gian sản xuất, làm việc, cùng các tiện ích công cộng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đầy đủ, giao thông kết nối thuận lợi với toàn bộ không gian đô thị xung quanh.

Tại buổi lễ, ông Khoa cam kết thực hiện dự án bằng năng lực, triển khai bằng kỷ luật, hoàn thành bằng trách nhiệm với mục tiêu để lại dấu ấn bằng chất lượng, về đích đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất và an toàn tuyệt đối trong thi công xây dựng;

Dự án được triển khai trên tinh thần kiểm soát hợp lý lợi nhuận, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước - nhà đầu tư - người dân. Hướng tới mục tiêu đưa mặt bằng giá nhà ở thương mại về mức phù hợp với thu nhập của người dân. Xây dựng các mục tiêu hình thành trong dự án, làm chuẩn mực phát triển đô thị trong tương lai, không chỉ về kỹ thuật – mỹ thuật, mà còn về cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm xã hội.