Cận cảnh công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo 6 làn xe bắc qua sông Hồng

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm được Hà Nội triển khai trong năm 2025, thuộc nhóm các dự án cầu vượt sông Hồng nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung của Thủ đô.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, TP Hà Nội thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất có giá trị khoảng 8.190 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách thành phố. (Trong ảnh là phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo)

Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn các phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề. Chiều dài tuyến khoảng 4,18km. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m, gồm 6 nhịp, mặt cắt ngang lên tới 43 m.

Cầu được bố trí 6 làn xe cơ giới, cùng 2 làn dành cho xe đạp và 2 làn cho người đi bộ, đáp ứng nhu cầu lưu thông đa dạng và hướng tới không gian giao thông hiện đại, thân thiện. Hai đầu cầu có đường dẫn dài khoảng 1,42 km, mặt cắt ngang từ 25,5 m đến 30 m, bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống đường hiện hữu.

Trên toàn tuyến, dự án bố trí ba nút giao quan trọng nhằm tăng khả năng lưu thông và giảm xung đột giao thông. Cụ thể gồm nút giao khác mức với trục Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái; nút giao với tuyến đê Tả Hồng 0 đường Cổ Linh; và nút giao bằng với phố Nguyễn Sơn.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 12/2025, công trường cầu Trần Hưng Đạo đang hoạt động khẩn trương.

Trên mặt sông Hồng, nhiều sà lan, tàu chuyên dụng và thiết bị thi công cỡ lớn được huy động để triển khai các hạng mục móng trụ, kết cấu dưới nước.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung của Hà Nội, hình thành không gian đô thị hiện đại hai bên sông và tăng cường kết nối liên vùng giữa Thủ đô với các tỉnh phía Đông, Đông Bắc.

Trên sông Hồng có 9 cây cầu đang khai thác gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1, 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên và Việt Trì - Ba Vì. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ xây thêm 9 cầu mới, trong đó có Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở (Vành đai 4), Thăng Long mới (Vành đai 3), Thượng Cát, Ngọc Hồi (Vành đai 3,5) và Phú Xuyên. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 3 cầu, gồm Tứ Liên, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo.