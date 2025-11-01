Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Sập giàn giáo khi đang thi công, 2 người tử nạn, 1 người bị thương

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi tốp thợ đang thi công, giàn giáo bất ngờ sập xuống làm 2 người thợ tử vong và 1 người thợ bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 1-11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ sập giàn giáo làm 3 người thương vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Tr.Đức

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Tr.Đức

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Gia Viên, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 có thợ đang thi công tầng 2. Để thi công kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho tăng ca.

Tới thời điểm 0 giờ ngày 1-11, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 người thợ tử vong và 1 người thợ bị thương.

Hiện, Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Khu vực thi công xảy ra vụ sập giàn giáo. Ảnh: Tr.Đức

Khu vực thi công xảy ra vụ sập giàn giáo. Ảnh: Tr.Đức

Nổ cạnh sân vận động ở Hải Phòng, nhiều ki-ốt bị kéo đổ
Nổ cạnh sân vận động ở Hải Phòng, nhiều ki-ốt bị kéo đổ

Vụ nổ xảy ra tại ki-ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng, TP Hải Phòng, nghi do nổ bình gas.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/11/2025 13:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN