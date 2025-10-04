Nổ cạnh sân vận động ở Hải Phòng, nhiều ki-ốt bị kéo đổ

Chiều 4-10, đại diện lãnh đạo UBND xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ tại ki-ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng.

Vụ nổ tại ki-ốt trước sân vận động Tiên Lãng khiến một số người bị thương. Ảnh: CTV

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 16 giờ cùng ngày. Tại hiện trường, mái tôn một số ki-ốt nghiêng đổ, nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Thống kê sơ bộ, có khoảng 3 người dân bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu. Bước đầu nghi vụ nổ do rò rỉ khí bình gas.

Vụ nổ khiến mái che một số ki-ốt bị kéo sập, nhiều đồ đạc vật dụng hư hỏng. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng đã điều hai xe của đội khu vực 2 - phân đội Tiên Lãng cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý.