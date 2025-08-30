Sắp đổ bộ vào đất liền, bão số 6 gây mưa lớn đến 400mm

Bão số 6 đang tiến sát vào tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10-11. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Bão số 6 tiến sát bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Cấp gió này có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè. Đề nghị tuyệt đối không được chủ quan.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Đô Lương (Nghệ An) có gió giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Quỳnh Lưu và Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7;... Ở các tỉnh từ Nghệ An-Tp. Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Lúc 01 giờ ngày 31/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc – 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định trong khoảng vĩ tuyến 16,5–20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp 3, tập trung tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ.

Từ chiều ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Diễn biến mưa do bão số 6 đổ bộ

Ngày hôm nay (30/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 30/8 có nơi trên 100mm như: trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 1450mm, trạm Lâm Thủy (Quảng Trị) 123.8mm, trạm Thanh Thủy (Nghệ An) 11.8mm,…

Từ chiều tối ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ chiều tối ngày 30/8 đến ngày 31/8 100-200, cục bộ có nơi trên 350.mm Trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối ngày 30/8 đến ngày 31/8 40-100, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.