Miền Trung cục bộ có nơi mưa rất to, sóng biển cao đến 3m

Mưa kéo dài từ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (4/12), ở Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3/12 đến 3 giờ ngày 4/12 có nơi trên 150mm như: trạm Bà Nà (tp. Đà Nẵng) 203.0 mm, trạm Phan Dũng (Lâm Đồng) 194.8mm, trạm Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 188.5mm...

Miền Trung mưa lớn, biển động rất mạnh.

Từ sáng sớm đến hết đêm 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40- 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ sáng sớm đến hết ngày 4/12, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ đêm 4/12, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 4/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ ngày 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét sạt lở đất.

Biển động mạnh, sóng cao đến 3m

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngày và đêm 04/12, Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng cao 4,0-6,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gó đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng cao 2,0-5,0m. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng cao 1,5-3,0m.

Ngày và đêm 04/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày và đêm 5/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-6,0m, biển động mạnh; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-5,0m, biển động; vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đề phòng triều cường kết hợp với sóng lớn gây tràn đê, đường giao thông ven biển và sạt lở bờ biển.