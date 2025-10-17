Quốc hội sẽ xem xét nhân sự một số chức danh lãnh đạo cấp cao

Chiều 17/10, tại họp báo trước kỳ họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ tiến hành các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, minh bạch. Công tác nhân sự dự kiến diễn ra vào cuối tuần đầu của kỳ họp.

Theo bà Yên, đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Toàn bộ quy trình nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần củng cố niềm tin của cử tri.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 13 đầu tháng 10, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; đồng thời phê chuẩn nhân sự các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15 khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 11/12 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Do khối lượng công việc lớn, Thường vụ Quốc hội thống nhất rút ngắn thời gian trình bày tờ trình, báo cáo; gộp thảo luận các nội dung cùng lĩnh vực; giảm thời gian nghe báo cáo tổng kết để tăng thời gian thảo luận, cho ý kiến.

Khác với thông lệ, kỳ họp này không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn, nhằm tập trung thời gian cho công tác lập pháp. Quốc hội cũng sẽ dành nửa ngày thảo luận tổ để góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng 14 như thông lệ các nhiệm kỳ trước.

Liên quan việc sửa Luật Đất đai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết Quốc hội chưa xem xét tại kỳ này vì cần thêm thời gian đánh giá đầy đủ, toàn diện những khó khăn, vướng mắc. Bà nhấn mạnh Luật Đất đai là đạo luật có tác động sâu rộng đến hoạt động kinh tế - xã hội, nên việc sửa đổi phải bảo đảm tính tổng thể, căn cơ, đồng bộ và liên thông, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

"Trước mắt, Quốc hội sẽ ban hành một nghị quyết để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong bối cảnh hiện nay", bà Yến nói.