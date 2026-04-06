Sáng nay Chủ tịch Quốc hội khóa mới sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị ngày 5/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng nay 6/4 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7h, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vào 8h sáng cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khóa XV phát biểu khai mạc Kỳ họp. Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội khoá XV. Ảnh: Media Quốc hội

Theo chương trình nghị sự, sáng 6/4 Quốc hội sẽ họp riêng để thảo luận, biểu quyết và thực hiện một số nội dung quan trọng, trong đó Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ 11h, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất để kịp thời triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, hoặc để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tổ chức thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp, trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để bổ sung vào Đợt 2 của Kỳ họp.

Liên quan công tác tổ chức, nhân sự là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1: từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; Đợt 2: từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026 và dự phòng ngày 24 và 25/4/2026).