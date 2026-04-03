Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… ngay đầu tuần tới

Quang cảnh buổi họp báo

Chiều 3-4, tại buổi họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa 16, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ họp phiên trù bị vào chiều 5-4, khai mạc sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-4-2026.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1 từ ngày 6-4 đến ngày 12-4; đợt 2 từ ngày 20-4 đến ngày 23-4 và dự phòng ngày 24, 25-4).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về công tác tổ chức, nhân sự, ông Hiển cho biết, đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa 16. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại buổi họp báo

Cùng với đó, Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ được bố trí ngay ở 2 ngày đầu tiên của kỳ họp.

“Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội” - ông Hiển nêu rõ.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;

Cùng với đó là các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác...