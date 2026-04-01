Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Chiều 1/4, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trước khi bước vào Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Tại phiên họp này, một trong những nội dung sẽ được cho ý kiến là về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động và hệ thống an sinh xã hội.

Dự án luật đã nằm trong chương trình lập pháp năm 2026 mặc dù hồ sơ Chính phủ trình chậm so với yêu cầu tiến độ, song trước yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa vào phiên họp để xem xét, trên cơ sở đó nếu đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, phiên họp cũng dành thời gian xem xét các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là các quyết sách đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai vừa qua để Quốc hội xem xét, quyết định thể chế hóa thành các nghị quyết.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan cho ý kiến thật sâu, thật kỹ, nhất là các mục tiêu lớn, cân đối lớn, các chỉ tiêu quan trọng, bảo đảm kế hoạch bám sát chủ trương của Đảng, có trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên rõ ràng, tránh dàn trải, hình thức nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Một nội dung đặc biệt quan trọng khác là công tác chuẩn bị tổ chức nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất. Ông đề nghị các nội dung này phải được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, đúng định hướng của Đảng và quy định pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong công tác chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề; ý kiến phát biểu cụ thể, có chính kiến, quan điểm rõ ràng.

Những nội dung đã rõ, "đã chín" phải kết luận ngay, nội dung nào chưa rõ phải tiếp tục hoàn thiện nhưng phải xác định rõ thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan. Đồng thời, kiên quyết không đưa vào chương trình những nội dung chuẩn bị chưa kỹ, chưa bảo đảm chất lượng hoặc chậm gửi tài liệu rồi xin lùi, xin rút.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Quốc hội sắp bước sang nhiệm kỳ mới với đòi hỏi ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động.