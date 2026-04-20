Quốc hội quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước tại đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất

Đề xuất cơ chế đột phá phát triển văn hóa trình Quốc hội

Theo chương trình, sáng 20/4, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng thời điểm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng, nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo nghị quyết liên quan đến: cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa; thí điểm chế định luật sư công; việc thành lập TP Đồng Nai. Nội dung về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai và tháo gỡ dự án tồn đọng được thảo luận riêng tại tổ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030. Sau thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Sáng 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung KT-XH. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2026–2030; đồng thời xem xét phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024. Sau khi nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Quốc hội sẽ thảo luận nội dung này.

Quốc hội bàn giải pháp gỡ "điểm nghẽn" đất đai, dự án kéo dài

Ngày 22/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự thảo nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa; việc thành lập TP Đồng Nai; thí điểm chế định luật sư công.

Cuối phiên buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, gắn với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ngày 23/4 – ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng như: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); cùng một số luật sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực công chứng, trợ giúp pháp lý, thi đua – khen thưởng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cùng ngày, Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, sau đó thảo luận tại hội trường.

Chiều 23/4, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua các nghị quyết về: phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024; kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Đồng thời, Quốc hội cũng thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát năm 2027; thành lập đoàn giám sát chuyên đề; cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa; thí điểm chế định luật sư công; thành lập TP Đồng Nai; cũng như cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai và tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.