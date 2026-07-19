Sản xuất thực phẩm không đạt chất lượng có thể bị phạt tới 12 năm tù

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến người dân dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đề xuất bổ sung quy định riêng về tội sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Theo đó, trường hợp người được phép sản xuất, kinh doanh nhưng biết rõ hàng hóa có hàm lượng chất chính, định lượng chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố hoặc thông tin ghi trên nhãn có thể bị xử lý hình sự.

Về mức xử phạt, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 1-3 năm, đồng thời tiền từ 50-200 triệu đồng nếu giá trị hàng hóa vi phạm tương đương hàng thật hoặc hàng hóa có cùng công dụng từ 60 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

Đề xuất người sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia hoặc thức ăn chăn nuôi không bảo đảm chất lượng bị phạt tới 12 năm tù. Ảnh minh họa

Trường hợp hàng hóa có cùng công dụng dưới 60 triệu đồng có thể bị phạt tù một các trường hợp quy định tại dự thảo này.

Khung hình phạt từ 1-3 năm tù cũng được áp dụng khi người phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Khung phạt tù từ 3-7 năm đối với các trường hợp phạm tội có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm.

Cùng mức phạt từ 3-7 năm tù được áp dụng với những người lợi dụng nền tảng thương mại điện tử có từ 10.000 đến dưới 100.000 tài khoản theo dõi, đăng ký hoặc thành viên để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với khung hình phạt cao nhất từ 7-12 năm tù được áp dụng nếu giá trị hàng hóa vi phạm từ 1 tỷ đồng trở lên; người phạm tội thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng; làm chết từ 2 người trở lên hoặc gây thương tích cho ít nhất 2 người với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% trở lên.

Khung hình phạt này cũng được áp dụng trong trường hợp gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc sử dụng các nền tảng thương mại điện tử có từ 100.000 tài khoản theo dõi, đăng ký hoặc thành viên trở lên để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung từ 40-100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong thời hạn từ 1-5 năm, đồng thời có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại, dự thảo đề xuất mức phạt từ 2-6 tỷ đồng đối với hành vi thuộc khoản 1; từ 6-12 tỷ đồng nếu thuộc khoản 2; và từ 12-18 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc khoản 3 của điều luật.