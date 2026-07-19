FT: Ông Zelensky sẵn sàng sa thải Tổng tư lệnh Syrsky với một điều kiện

Ông Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Syrsky. Ảnh: Strana.

Tờ Financial Times dẫn nguồn một quan chức cấp cao trong văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky có các cuộc gặp với các chỉ huy quân sự cấp cao vào ngày 18-19 tháng 7 để nghe đánh giá của họ về tình hình trên chiến tuyến.

"Ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức tổng tư lệnh trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng" - nguồn tin tiết lộ.

Đồng thời, ông cũng dự định liên lạc với các ứng viên tiềm năng cho chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Một nguồn tin của FT cho biết, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng Zelensky sẵn sàng cách chức Syrsky nếu tìm được người kế nhiệm có thể đảm bảo việc chuyển giao quyền chỉ huy suôn sẻ và duy trì sự ổn định phòng thủ dọc toàn bộ chiến tuyến dài 1.200 km.

Hôm nay Tổng thống Zelenskyy đã có các cuộc gặp với các chỉ huy các đơn vị chiến đấu.

Ông cho biết, các báo cáo của họ đề cập tình hình ở tiền tuyến và tình hình các cuộc tấn công tầm trung (các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ 50 đến 250 km từ tiền tuyến nhằm phá hủy hậu cần).

"Chúng tôi đã thảo luận về bản chất và chi tiết cụ thể của các hoạt động chiến đấu trên mặt trận, đặc biệt là ở các khu vực Slavyansk, Pokrovsk và Aleksandrovsk, vùng Kharkiv và các khu vực khó khăn khác" - ông Zelensky viết.

"Tất cả các chỉ huy đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình phân bổ nhân sự công bằng giữa các lữ đoàn chiến đấu. Chương trình này đã được thực hiện từ tháng 12 và đã chứng minh hiệu quả ở hầu hết các lữ đoàn. Chúng tôi đã thảo luận về vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động chiến đấu, luân chuyển lực lượng, bảo vệ hậu cần và phá hủy hậu cần của Nga".

Hôm qua ông Zelensky cũng có cuộc gặp tương tự qua liên kết video với nhiều chỉ huy chiến trường Ukraine: Robert Brody (Madyar) - chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái; Denys Prokopenko - chỉ huy Tiểu đoàn Azov; Igor Obolensky - chỉ huy Tiểu đoàn Charter; Andriy Tkachuk - phó chỉ huy Lực lượng Không vận; và Valeriy Skred - quyền chỉ huy Quân đoàn 19 "Nam". Andriy Beletsky, chỉ huy Quân đoàn 3, đã gặp tổng thống trực tiếp sau khi đến phố Bankova. Theo ông Zelenskyy, tình hình trên chiến tuyến là chủ đề được thảo luận.

Các cuộc biểu tình đường phố phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov đã diễn ra ngày thứ ba liên tiếp vào hôm nay. Dư luận Ukraine, từ các chuyên gia, các nhà bình luận đến công chúng cho rằng ông Zelensky đã hành động sai lầm khi cách chức một người đã đề ra chiến lược hiệu quả ứng phó với Nga, chỉ để bảo vệ chính ông trước một đối thủ chính trị tiềm năng đang nổi lên cũng như chọn đứng về phe Syrsky - người mâu thuẫn sâu sắc với Fedorov.