Sắp xét xử ông chủ MediUSA và nhóm cựu cán bộ Hải quan trong vụ án sản xuất thực phẩm giả

TAND TP Hà Nội ban hành quyết định ngày 27/7 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một tuần với Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Tô Thanh Tú làm chủ tọa.

Có 5 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Tòa án cũng triệu tập khoảng 20 cá nhân và tổ chức đến phiên xử với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị truy tố về 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị cáo buộc về 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp đến, nhóm Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2025, nhóm Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức.

Viện kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội của nhóm này có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tỉnh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 Nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA.

Hệ thống này thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 1.762 tỷ đồng. Trong đó, Kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 539 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, nhóm Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số 304 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, thông qua việc hối lộ, bị can Mạnh được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.

Ở hành vi nhận hối lộ, viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Hữu Tuân, Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, có hành vi trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng, sau đó đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để tạo điều kiện, giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thế Việt, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, nhận 800 triệu đồng để Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành văn bản giúp Công ty Hùng Phương được nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Thế Việt để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng tạo điều kiện cho Công ty Hùng Phương được nhập khẩu lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, nguyên Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), chịu cáo buộc thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh biết việc 6 công ty của Mạnh đang bị xác minh và hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra.

Cụ thể, Dũng hướng dẫn Mạnh thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại số sách, giấy tờ, hủy bỏ tài liệu chi phí ngoài và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh. Hành vi của Nguyễn Danh Dũng, phạm vào tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.