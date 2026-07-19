Thu nhập của hàng triệu người thay đổi như thế nào?
Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách mới về tiền lương và an sinh xã hội chính thức được áp dụng, với nhóm thụ hưởng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người nghỉ hưu và những người đang hưởng trợ cấp.
Trong đợt điều chỉnh này, mức lương cơ sở tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 190.000 đồng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP. Đồng thời, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%; một số người có mức hưởng thấp được hỗ trợ thêm hoặc nâng mức hưởng lên 3.800.000 đồng/tháng.
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/07/2026 06:24 AM (GMT+7)