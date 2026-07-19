Thu nhập của hàng triệu người thay đổi như thế nào?

Trong đợt điều chỉnh này, mức lương cơ sở tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 190.000 đồng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP. Đồng thời, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%; một số người có mức hưởng thấp được hỗ trợ thêm hoặc nâng mức hưởng lên 3.800.000 đồng/tháng.