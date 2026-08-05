Sân bay Nội Bài điều chỉnh làn đón xe sau phản ánh của hành khách

Trước đó, từ ngày 3/8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới. Việc điều chỉnh luồng tuyến này nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tăng cường nhân sự đứng ra phân luồng, hướng dẫn hành khách lưu thông.

Trong những ngày đầu triển khai, các lực lượng chức năng đã tổ chức tăng cường tối đa nhân sự, túc trực liên tục tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện. Tuy nhiên, theo phản ánh của một bộ phận hành khách, sự thay đổi này đã gây ra những bỡ ngỡ nhất định và ảnh hưởng đến việc đón xe dịch vụ khi phải di chuyển xa hơn ra bãi đỗ xe trước sảnh E – Nhà ga T1.

Trước những ý kiến mà hành khách phản ánh, với tinh thần cầu thị và luôn đặt trải nghiệm của hành khách làm trọng tâm song song với việc giữ gìn trật tự giao thông, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất cùng Công an cửa khẩu điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ.

Thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút.

Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác. Khu vực chờ xe tại đây có hệ thống mái che, đảm bảo không gian an toàn, khô ráo và thuận lợi cho hành khách cùng hành lý trong mọi điều kiện thời tiết.

Để đảm bảo luồng giao thông luôn thông suốt, không gây ùn tắc, thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút. Đồng thời Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bố trí ngay nhân viên Here to help (áo cam) tại tầng 1 Nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe, tạo thuận tiện cho hành khách.