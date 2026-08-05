Hành khách chật vật đón xe công nghệ tại sân bay Nội Bài

Chị Thu Minh kể trước chuyến bay từ Phú Quốc ra Hà Nội, chồng chị hẹn với một tài xế quen gần nhà đến sân bay đón. Mọi lần, vợ chồng thường đứng ở làn đón xe sảnh A nhà ga T1 rồi gọi lái xe vào đón. Nhưng theo quy định mới từ 3/8, xe con 5 chỗ gia đình chị Minh thuê không được đón khách tại sảnh A mà đón tại bãi đỗ trước sảnh E, cách đó hơn 300 m.

Vợ chồng chị Minh chưa biết bãi đỗ xe sảnh E nên mướt mồ hôi kéo hai valy và tìm tài xế quen. Trên đường đi bộ, chị gặp một số khách nước ngoài cũng hỏi đường vì họ không thấy biển bảng hướng dẫn. "Tài xế đã lên sân bay chờ cả tiếng nên chúng tôi không thể hủy chuyến để đón taxi sân bay. Bên trong sảnh đón thông thoáng còn bãi đỗ xe thì đông đúc, rất khó tìm xe của mình", chị phàn nàn.

Bãi đỗ xe công nghệ, dịch vụ dưới 9 chỗ trước sảnh E, nhà ga nội địa T1. Ảnh: Phan Công

Tại nhà ga quốc tế T2, bãi đỗ xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ (trừ taxi sân bay nhượng quyền) được bố trí tại bãi đỗ xe P1, cách sảnh đón khoảng 400 m. Khu vực sảnh đón chỉ dành cho xe cá nhân, taxi sân bay, xe ưu tiên...

Anh Hòa, hành khách từ Bangkok về Nội Bài, cho biết nhà ga T2 chưa có biển chỉ dẫn ra bãi đỗ xe công nghệ khiến anh mất 10 phút loay hoay mà không thể tìm được đường. Anh phải gọi điện yêu cầu tài xế đi bộ vào sảnh đón rồi đưa khách ra bãi xe.

Anh Hòa hỏi giá đi taxi sân bay về Hà Đông thì mất hơn 500.000 đồng, còn đi xe công nghệ giá hơn 300.000 đồng, nên đành chấp nhận đi bộ ra ngoài bãi xe để tiết kiệm chi phí. "Sân bay cần bố trí đường đi bộ, bãi đỗ xe có mái che, có biển chỉ dẫn và không quá xa sảnh đỗ để khách thuận tiện di chuyển", anh kiến nghị.

Tại nhà ga T2, một số du khách nước ngoài đã đặt xe công nghệ trên app rồi phải hủy chuyến vì không tìm được đường ra bãi xe. Họ gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ với tài xế chỉ dẫn đường đi.

Hai ngày qua, các xe công nghệ, đơn vị kinh doanh vận tải đi sân bay Nội Bài cũng liên tục bị hủy chuyến và nhận nhiều phàn nàn của hành khách. Chị Thu Hương, nhân viên công ty vận tải chuyên đón khách du lịch, cho biết khách phàn nàn vì phải đi bộ khá xa trong khi mang hành lý nặng và bất tiện với khách ngồi xe lăn. Lối đi bộ ra bãi xe P1 phải vượt qua đường với nhiều xe chạy tốc độ cao.

Hành khách tại bãi đỗ P1, nhà ga quốc tế T2. Ảnh: Phan Công

Việc thay đổi phương thức đón trả khách tại sân bay Nội Bài bước đầu ghi nhận thông thoáng ở sảnh đón, nhưng lại đẩy khó khăn cho nhiều hành khách. Dưới góc nhìn chuyên gia giao thông, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng đơn vị quản lý sân bay cần tìm các giải pháp như bố trí cho xe công nghệ vào sảnh đón khách trong các giờ thấp điểm, bố trí biển chỉ dẫn, nâng cấp đường để thuận lợi cho khách đi bộ, cho xe đẩy, người tàn tật.

Sân bay có thể nghiên cứu bố trí xe công nghệ đón tại sảnh và tăng phí để tạo cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng xe công nghệ và taxi sân bay.

Phản hồi về tình trạng trên, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết phương án phân luồng giao thông mới nhằm giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông tại sân bay. Những ngày đầu triển khai, các lực lượng chức năng đã tăng cường tối đa nhân sự để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện. Các khu vực sảnh đi, đón đều thông thoáng, giảm ùn tắc.

Tuy nhiên, những thay đổi này đã gây ra bỡ ngỡ và ảnh hưởng đến trải nghiệm của một số hành khách đón xe dịch vụ khi phải di chuyển xa hơn ra bãi đỗ xe. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã thống nhất cùng Công an cửa khẩu điều chỉnh làn đón khách dành cho xe công nghệ, dịch vụ tại nhà ga nội địa T1 từ 9h ngày 5/8.

Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ dưới 9 chỗ (biển vàng) đón xe tại làn 3 - phía trước sảnh E, nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác. Khu vực chờ xe có hệ thống mái che, đảm bảo không gian an toàn, thuận lợi cho hành khách cùng hành lý trong các điều kiện thời tiết. Thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn 3 được tối đa 3 phút.

Tại nhà ga quốc tế T2, bãi đỗ xe P1 dành cho xe dịch vụ đã có điểm chờ có mái che, hành khách có thể đứng đón xe tại đây. Trong khi còn thiếu các bảng chỉ dẫn, sân bay Nội Bài bố trí thêm nhân viên hỗ trợ (áo cam) tại tầng 1 nhà ga T1, T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe dịch vụ.