Quy định về thưởng Tết cho người lao động không phải ai cũng biết

Những ngày cuối năm, xưởng sản xuất đồ gỗ của ông An (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn đều đặn hoạt động đến tận khuya. Công nhân tranh thủ tăng ca, ai cũng mong chờ khoản thưởng Tết "khá khẩm" sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng, với người đứng đầu xưởng, niềm mong mỏi ấy lại đi kèm áp lực nặng nề.

"Năm nay làm ăn khó hơn nhiều so với những năm trước. Không thưởng thì áy náy với anh em, mà thưởng thì cũng phải cho đàng hoàng. Tôi lại đang lo không xoay nổi tiền", ông An thở dài.

Ở chiều ngược lại, tại một công ty may mặc đóng tại Bắc Ninh, chị Hải – công nhân đã gắn bó hơn 6 năm cho biết, không khí chờ thưởng đang bao trùm cả xưởng. "Ai cũng mong có thêm chút tiền để lo vé xe về quê, mua quà biếu bố mẹ nhưng công ty chưa có thông báo", chị Hải chia sẻ.

Thưởng Tết có phải là khoản bắt buộc?. (Ảnh minh họa).

Giữa những kỳ vọng âm thầm của người lao động và nỗi lo cân đối tài chính của người chủ, câu chuyện thưởng Tết luôn là áp lực chung. Không ít người đặt câu hỏi, liệu về mặt pháp lý, thưởng Tết có phải là khoản tiền bắt buộc hay không?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Thạc sĩ - Luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo khoản 1 và khoản 2, Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng được quy định như sau: Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

"Theo quy định này, thưởng Tết cho người lao động không phải là quy định bắt buộc. Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, các chỉ số hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong một năm mà doanh nghiệp có thể xây dựng quy chế nội bộ của doanh nghiệp về việc thưởng Tết cho người lao động. Vì vậy, khi một doanh nghiệp nào đó không thưởng Tết cho người lao động thì không có nghĩa là doanh nghiệp đó vi phạm pháp luật", luật sư Hoàng Thị Hương Giang cho hay.

"Ngoài ra, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc trong dịp này thì được trả lương ít nhất bằng 300% lương ngày thường. Số tiền này chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm thì được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm", luật sư Giang nói thêm.