Quy định mới về nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ 1/9
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quân sự, quốc phòng sửa đổi nhiều quy định liên quan nghĩa vụ quân sự.
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đáng chú ý, trong đó đã sửa đổi nhiều quy định liên quan nghĩa vụ quân sự.
Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội sửa 9 luật về quân sự, quốc phòng, trong đó đề xuất việc không chấp hành quyết định sơ tuyển sức khỏe là trốn...
Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/08/2026 16:22 PM (GMT+7)