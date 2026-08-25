Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Quy định mới về nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ 1/9

Sự kiện: Thời sự

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quân sự, quốc phòng sửa đổi nhiều quy định liên quan nghĩa vụ quân sự.

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đáng chú ý, trong đó đã sửa đổi nhiều quy định liên quan nghĩa vụ quân sự.

Quy định mới về nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ 1/9 - 1

Trình sửa 9 luật quốc phòng, bổ sung hành vi trốn nghĩa vụ quân sự
Trình sửa 9 luật quốc phòng, bổ sung hành vi trốn nghĩa vụ quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội sửa 9 luật về quân sự, quốc phòng, trong đó đề xuất việc không chấp hành quyết định sơ tuyển sức khỏe là trốn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nam Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 16:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN