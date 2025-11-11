Đi xuất khẩu lao động, có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Tôi đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc thì nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi trường hợp của tôi có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Bạn đọc Nguyễn Minh (xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc)

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi Luật Dân quân tự vệ 2019 và Luật 98/2025/QH15, có một số đối tượng được miễn gọi nhập ngũ, bao gồm:

- Con của liệt sĩ hoặc con của thương binh hạng một.

- Anh hoặc em trai của liệt sĩ.

- Con của thương binh hạng hai, con của liệt sĩ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc con của nạn nhân nhiễm chất độc hóa học có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Những người làm công tác cơ yếu nhưng không thuộc quân đội hoặc công an nhân dân. Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong được điều động công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian từ 24 tháng trở lên, theo quy định của Chính phủ

Đi xuất khẩu lao động không nằm trong các trường hợp được miễn hoặc được hoãn nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: VIẾT THỊNH

Ngoài ra, khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi Luật Dân quân tự vệ 2019 và Luật 98/2025/QH15 quy định, những công dân sau đây có thể được hoãn gọi nhập ngũ:

- Sức khỏe không đủ điều kiện: Công dân chưa đủ điều kiện sức khỏe để phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

- Lao động nuôi dưỡng gia đình: Công dân là lao động chính, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động, hoặc gia đình gặp thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh hay tai nạn, có xác nhận của UBND cấp xã.

- Con của các thương binh hoặc người nhiễm chất độc da cam: Một con của bệnh binh hoặc người nhiễm chất độc da cam, có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Anh/chị/em ruột có người thân đang phục vụ trong quân đội: Anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ hoặc tham gia Công an nhân dân.

- Di dân đến vùng khó khăn: Công dân thuộc diện di dân hoặc giãn dân trong vòng 3 năm đầu đến các xã khó khăn theo các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.

- Công tác tại vùng khó khăn: Cán bộ, công viên chức, thanh niên xung phong được điều động làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Đang theo học tại các cơ sở giáo dục: Công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, hoặc đang theo học trình độ đại học, cao đẳng chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo.

Như vậy căn cứ theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự, việc đi xuất khẩu lao động không nằm trong các trường hợp được miễn hoặc được hoãn nghĩa vụ quân sự. Điều này có nghĩa cho dù bạn đang làm việc ở nước ngoài, nếu chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự và chưa thuộc các diện được miễn hoặc hoãn theo luật, bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến độ tuổi quy định.

Hiện nay, mức xử phạt hành chính với hành vi vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe; khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 218/2025 có hiệu lực từ 5-8-2025.

Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo điều tại Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).