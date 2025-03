Trốn nghĩa vụ quân sự để sang Hàn Quốc, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

Ngày 31/3, ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với anh Đ.H.Ph. (19 tuổi, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) với số tiền 62,5 triệu đồng.

Người thân đưa tiễn tân binh trong lễ giao nhận quân tại Nghệ An.

Ngoài việc bị xử phạt, anh Ph. còn bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Theo hồ sơ từ UBND huyện Hưng Nguyên, anh Ph. trải qua quá trình khám sức khỏe ở cấp xã và huyện, đủ điều kiện nhập ngũ năm 2025. Ngày 24/1, anh có mặt tại trụ sở xã Hưng Yên Nam để nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, đến ngày 14/2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, anh Ph. không có mặt theo kế hoạch. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định anh đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo diện du học tự túc vào ngày 12/2, hai ngày trước lễ giao nhận quân.

Theo lãnh đạo xã Hưng Yên Nam, trong đợt tuyển quân năm 2025, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn 14 công dân nhập ngũ, nhưng thực tế chỉ có 12 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Năm 2025, Nghệ An có hơn 3.600 tân binh nhập ngũ. Trước đó, vào năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An cũng từng xử phạt 62,5 triệu đồng/người đối với hai thanh niên 20 tuổi ở huyện Nghi Lộc do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.