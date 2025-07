Điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 1.900 ha, lớn nhất miền Bắc

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế -ICAO). Công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO), có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại máy bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác và có phương thức tiếp cận hạ cánh: Theo tiêu chuẩn CAT III đối với các đường cất hạ cánh 07L/25R, 07R/25L và 06/24.

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.959,95 ha, trong đó,đất quy hoạch các công trình hàng không dân dụng khoảng: 957,65 ha; đất quy hoạch các công trình khu bay dùng chung khoảng: 927,23 ha; đất an ninh do Bộ Công an quản lý khoảng 75,07 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng theo quy định; nghiên cứu các giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước… đối với khu vực lân cận cảng hàng không.

Đồng thời bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo Quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch; chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, bố trí quỹ đất cho trận địa phòng không bảo vệ cảng hàng không.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện quy hoạch và đầu tư tuyến đường giao thông kết nối cảng hàng không với Thủ đô Hà Nội, tuyến đường trục vào cảng hàng không để bảo đảm khả năng khai thác, kết nối của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Với quyết định này, sân bay Gia Bình chính thức được phê duyệt trở thành sân bay có diện tích lớn nhất miền Bắc, hơn sân bay Nội Bài (1.500 ha). Công suất sân bay Gia Bình tương đương sân bay Nội Bài: Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi công sân bay Gia Bình vào ngày 19-8-2025

Tại buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải nhấn mạnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm Quốc gia, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, công trình chào đón APEC - 2027 và có ý nghĩa động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Vì vậy, tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, "vừa chạy vừa xếp hàng", với nhiều chính sách đặc thù để triển khai thực hiện; quyết tâm khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào ngày 19-8-2025.