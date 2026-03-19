Nhiều công ty hoán đổi ngày làm việc, kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 và 30/4: Phần đông lao động thích nghỉ lễ 30/4 dài ngày

Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 nhưng từ thời điểm này nhiều đơn vị đã tính toán xong phương án nghỉ lễ.

Chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi), nhân viên một công ty chăm sóc mẹ và bé tại Hà Nội cho biết, dù chủ trương chung của Nhà nước là không hoán đổi hay gộp ngày nghỉ lễ, công ty chị vẫn linh hoạt sắp xếp hoán đổi một ngày làm việc nhằm kéo dài thời gian nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân viên.

“Không giống các đơn vị sự nghiệp nhà nước, công ty tôi làm việc 6 ngày/tuần, bao gồm cả thứ Bảy. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật, theo nguyên tắc chúng tôi sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai. Tuy nhiên, công ty đã hoán đổi lịch làm việc, bố trí làm bù vào thứ Hai để nhân viên có thể bắt đầu kỳ nghỉ dài từ thứ Ba (ngày 28/4) đến hết ngày 3/5”, chị Hằng cho biết.

Người lao động được nghỉ tối đa 9 ngày vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 và 1/5. Ảnh minh họa: DV

Như vậy, tổng số ngày nghỉ dịp 30/4 và 1/5 tại công ty chị kéo dài 6 ngày. Chị Hằng cho biết lịch nghỉ này khá hợp lý, không quá ngắn cũng không quá dài, vừa bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện để người lao động thuận tiện đi lại, về quê hoặc thăm người thân.

Một số đơn vị khác như trường học, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ cũng linh hoạt sắp xếp cho người lao động làm bù hai ngày thứ Ba và thứ Tư (28–29/4) vào cuối tuần trước hoặc sau đó, nhằm kéo dài kỳ nghỉ.

Chị Lương Trà My (32 tuổi), sống tại Hà Đông (Hà Nội), công tác tại một trường học cho biết nhiều năm nay, trường chị duy trì việc hoán đổi ngày làm việc vào các dịp lễ lớn nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

“Do là trường tư thục nên ban giám hiệu có thể chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập. Đối với kỳ nghỉ lễ sắp tới, nhà trường đã quyết định tổ chức dạy bù vào hai ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) để thầy cô giáo và học sinh có thể kéo dài thời gian nghỉ bên gia đình. Chủ trương này đã được thống nhất ngay từ đầu năm,” chị My cho biết.

Khảo sát của PV Dân Việt cho thấy, phần lớn các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù nhằm kéo dài kỳ nghỉ cho học sinh. Chỉ một số ít cơ sở mầm non tư thục, do đặc thù riêng, vẫn duy trì hoạt động bình thường, không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ và ngày làm việc.

Chia sẻ thêm với PV Dân Việt, một số lao động khác cho biết, nếu công ty không có lịch hoán đổi ngày làm việc, họ có thể xin nghỉ phép để được kéo dài kỳ nghỉ với gia đình, người thân.

Mong muốn kỳ nghỉ lễ 30/4 của doanh nghiệp và người lao động đôi khi chưa gặp nhau

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc nhân sự một công ty cung cấp chuỗi dịch vụ giải trí tại Hà Nội – cho biết, do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực giải trí, mỗi dịp lễ, Tết, doanh nghiệp thường tăng cường thêm nhân sự làm việc bán thời gian để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy vậy, công ty vẫn bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ lễ, Tết đối với người lao động.

“Chúng tôi xây dựng lịch làm việc và nghỉ lễ, Tết căn cứ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực giải trí, công ty khuyến khích người lao động làm tăng ca vào các ngày lễ, Tết. Những nhân viên đi làm trong dịp này sẽ được trả 300% so với tiền lương ngày thường, đồng thời hưởng các chế độ thưởng nóng và hỗ trợ bữa ăn ca”, ông Nam cho biết.

Qua khảo sát của phóng viên, nhìn chung nhiều doanh nghiệp không mong muốn kéo dài kỳ nghỉ lễ, bởi điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số ngành như giày da, dệt may hay da giày nếu cho người lao động nghỉ dài ngày có thể làm gián đoạn dây chuyền sản xuất, vỡ đơn hàng, gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Ông Mai Xuân Dương – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam – cho biết: “Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thường gặp khó khăn vì đơn hàng đến đột xuất, dẫn đến tình trạng "no dồn, đói góp", có thời gian vài tháng không có đơn hàng, nhưng khi có đơn hàng lại trùng với kỳ nghỉ dài của lao động. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp buộc phải tăng cường tăng ca, trong đó chi phí tăng cao nhất thường rơi vào các dịp lễ, Tết”, ông Dương chia sẻ.

Một số chuyên gia về lao động – việc làm nhận định rằng mong đợi của doanh nghiệp và người lao động đôi khi không trùng khớp. Người lao động có thể kỳ vọng được kéo dài ngày nghỉ, trong khi doanh nghiệp lại không mong muốn. Trước thực tế này, các chuyên gia cho rằng tổ chức Công đoàn cần đóng vai trò như trọng tài, đứng ra đàm phán, thương thảo nhằm đảm bảo quyền lợi hợp lý cho cả hai bên.

“Suy cho cùng, người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để họ nghỉ lễ, Tết không chỉ là sự quan tâm mà còn giúp người lao động tái tạo sức lực, yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài cho công ty”, vị chuyên gia nhấn mạnh.