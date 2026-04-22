Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Theo dự báo, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 25-27/4 (9-11/3 Âm lịch), thời tiết cả nước có sự phân hoá khi miền Bắc và miền Trung xuất hiện mưa dông, miền Nam nắng nóng diện rộng.

Cụ thể, Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thanh Hóa đến TP Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trong đó, ngày 25/4 trời mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết khu vực Việt Trì, Phú Thọ dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. (Nguồn: NCHMF)

Tại khu vực Việt Trì, Phú Thọ, thời tiết 3 ngày này phổ biến có mưa, xác suất mưa dao động 60-65%, nhiệt độ cao nhất 28-30°C, thấp nhất 23-24°C.

Cũng trong khoảng thời gian này, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối 25/4 mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, Nam Bộ nắng nóng.

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cơ quan khí tượng cho hay, trong khoảng thời gian từ 30/4-3/5, Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi khả năng mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Nhận định thời tiết xa hơn trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/5), Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh ở phía Bắc hoạt động yếu, chủ yếu tác động nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc xuống khu vực Bắc Bộ, có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở khu vực này.

Trong thời kỳ dự báo, trên hầu khắp cả nước khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ.

Nắng nóng xu hướng gia tăng ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Trong khi đó, ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng sẽ quay trở lại và nguy cơ gia tăng hơn trong giai đoạn tháng 5. Số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trong 1 tháng tới, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.