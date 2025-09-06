Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau chỉnh trang

Bấm để lật

Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục chỉnh trang quan trọng tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Gươm, như cải tạo nhà hàng Thủy Tạ, mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng, lắp đặt màn hình LED cỡ lớn.

Theo phương án UBND quận Hoàn Kiếm cũ phê duyệt, dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đã hoàn tất, gồm hạ giải tòa nhà Hàm Cá Mập (số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng) và chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ.

Giai đoạn hai sẽ nghiên cứu phát triển không gian ngầm dưới quảng trường, cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật và bổ sung thiết bị đô thị phù hợp với chức năng hoạt động của khu vực.

Bấm để lật

Tiếp quản công việc từ quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang, lắp đặt màn hình LED tại đầu hồi tòa nhà số 5-7 Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Ngọc Thành - Giang Huy

Bấm để lật

Chính quyền phối hợp với chủ sử dụng công trình số 7-9 Đinh Tiên Hoàng chỉnh trang tum tầng 5 và mặt đứng theo phương án thiết kế, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Các hộ dân trên tuyến phố cũng tự chỉnh trang mặt đứng, mái che, mái vẩy để đảm bảo mỹ quan đô thị. Ảnh: Phạm Chiểu

Bấm để lật

Phần cốt đường đã được nâng lên ngang với một cấp của đài phun nước, thay vì chênh ba cấp so với mặt đường như trước. Ảnh: Giang Huy

Bấm để lật

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều hạng mục được điều chỉnh như di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách, giữ nguyên hệ thống cây xanh, tổ chức lại giao thông và bổ sung chậu cây di động có thể dịch chuyển sát mép vỉa hè vào cuối tuần.

Việc di chuyển sắp xếp chậu cây, trang thiết bị đô thị và hệ thống đèn chiếu sáng trong khu vực đã được hoàn tất.

Tại vị trí từng là tòa nhà Hàm Cá Mập, bốn biển báo cấm ôtô đã được lắp đặt nhằm tạo không gian công cộng cho người dân. Ảnh: Thanh Hải

Nhiều ghế đá được bố trí quanh các chậu hoa cảnh, đặt sát mặt tiền nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Thanh Hải

Hệ thống đèn tín hiệu lắp đặt riêng tại khu vực này, cho phép người đi bộ có thể ấn nút điều khiển đèn khi muốn qua đường. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài việc dùng chậu cây phân tách làn đường, hệ thống vạch sơn trắng, vàng được kẻ đậm và nổi bật trên mặt đường mới thi công.

Không gian của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng gần 1,4 ha.

Quảng trường được thảm bêtông nhựa nhằm tạo mặt nền phẳng, có độ dốc về phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Việc tổ chức lại giao thông, cây xanh giúp khai thác hiệu quả không gian cho các hoạt động cộng đồng, đồng thời nghiên cứu hình thành trục cảnh quan văn hóa lịch sử.

Bấm để lật

Tại nhà hàng Thủy Tạ, các hạng mục như mái che, mái vẩy và công trình phụ trợ đã được tháo dỡ để khôi phục kiến trúc nguyên gốc.