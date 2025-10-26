Chi tiết mức nhiệt khi không khí lạnh bao phủ miền Bắc từ đêm nay

Không khí lạnh bao phủ, miền Bắc chuyển rét vào đầu tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Đêm 26/10 và ngày 27/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–22°C.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm nay.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–3,0m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2,0–4,0m; kết hợp triều cường cao, biển động.

Mức nhiệt chi tiết:

Đêm 26/10 và ngày 27/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C; nhiệt độ trung bình 23–25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Đêm 27/10 và ngày 28/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C; nhiệt độ trung bình 23–25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc. Mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và đánh bắt hải sản. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân.

Diễn biến cao điểm mưa lớn ở Trung Bộ

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, Ngày hôm nay (26/10), khu vực từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 26/10 cục bộ có nơi trên 150mm như: trạm Vườn Quốc gia Bạch Mã (Tp. Huế) 152mm, trạm Trà Dơn (Tp. Đà Nẵng) 337mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 293mm,…

Từ chiều tối 26/10 đến ngày 28/10, ở khu vực Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/10, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Đêm 28/10 và ngày 29/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.