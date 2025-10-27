Bộ Tổng tham mưu Ukraine lên tiếng về tình hình giao tranh ở mặt trận Pokrovsk

Xe tăng của quân đội Ukraine khai hỏa. Ảnh: Kyiv Post.

Trong thông báo chính thức, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Trong 10 ngày qua, các đơn vị Ukraine hoạt động tại mặt trận Pokrovsk đã giành lại hai khu định cư Kucheriv Yar và Sukhеtske. Tính từ ngày 21/8, tình hình tại khu vực này đã được ổn định, Ukraine khôi phục kiểm soát 9 khu dân cư, đẩy lùi đối phương khỏi 9 khu dân cư khác”.

Theo Bộ Tổng tham mưu, chỉ riêng trong 10 ngày gần đây, 1.756 binh sĩ đối phương bị hạ cùng 75 đơn vị vũ khí bị phá hủy tại khu vực này.

Tính từ khi giao tranh tăng nhiệt trong hơn hai tháng qua, lực lượng Nga chiến đấu tại điểm nóng xung quanh Dobropillya (phía bắc Pokrovsk) được cho là đã chịu tổn thất hơn 15.700 binh sĩ và 1.364 đơn vị vũ khí, trang thiết bị, trong đó có 36 xe tăng, 121 xe bọc thép, 162 hệ thống pháo, 5 tổ hợp pháo phản lực, 447 xe tải, 592 xe mô tô và xe địa hình cùng 1 xe chuyên dụng. Ngoài ra, 4.689 máy bay không người lái (UAV) các loại cũng đã bị phá hủy, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Mặc dù Ukraine phần nào ổn định tình hình ở phía bắc Pokrovsk, quân đội nước này vẫn chưa thể đảo ngược hoàn toàn bước tiến mà Nga đạt được vào tháng 8. Bên cạnh đó, thế trận phòng thủ ở bên trong Pokrovsk đã bị Nga xuyên thủng. Ước tính quân đội Nga kiểm soát khoảng 40% diện tích thành phố, theo truyền thông Nga.

Nga ngày càng khép vòng vây ở thành phố Pokrovsk. Ảnh: Suriyak/X.

Về tình hình bên trong Pokrovsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các đơn vị Ukraine vẫn đang thực hiện nhiều biện pháp toàn diện để ổn định mặt trận. Đối phương tận dụng khoảng trống giữa các vị trí, cài cắm các nhóm bộ binh nhỏ và hiện có vài trăm quân tại thành phố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

“Giao tranh hiện nay có cường độ và tốc độ cao. Trong điều kiện nguy hiểm và khó lường, các binh sĩ Ukraine vẫn thể hiện sức mạnh, sự bền bỉ và lòng dũng cảm”, thông báo cho biết thêm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng lưu ý lực lượng Nga gần đây đã tăng cường sử dụng xe bọc thép trong các đợt tấn công. Từ ngày 20 đến 25/10, toàn tuyến chiến sự ghi nhận tổng cộng 41 cuộc tấn công có xe bọc thép yểm trợ, trong đó một số diễn ra tại khu vực Pokrovsk.

Ukraine không trực tiếp phản hồi tuyên bố của quân đội Nga hôm 26/10 về việc 5.500 binh sĩ nước này bị bao vây ở thành phố Pokrovsk, cũng như khả năng binh sĩ “mở đường máu” rút lui để bảo toàn lực lượng.