Campuchia di chuyển vũ khí hạng nặng trong đêm theo Thỏa thuận Kuala Lumpur

Theo Phnom Penh Post và Khaosod, trong đêm 26-10, Campuchia đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới dưới sự giám sát của Đoàn Quan sát viên ASEAN (AOT).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, đợt di dời một phần đầu tiên đã diễn ra lúc 21 giờ tối 26-10. Ông mô tả động thái này thể hiện sự chân thành và cam kết mạnh mẽ của cả hai nước đối với việc giảm leo thang căng thẳng và duy trì hòa bình.

Ngược lại, Thái Lan cũng đồng ý trả tự do ngay cho 18 quân nhân Campuchia bị bắt và công nhận lệnh chấm dứt các hoạt động thù địch khi biện pháp giảm leo thang được áp dụng.

Xe tăng Campuchia được di chuyển khỏi khu vực biên giới trong đêm 26-10 - Ảnh: PHNOM PENH POST

Những hành động trên được thực hiện theo Thỏa thuận Kuala Lumpur mà Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký kết hôm 26-10, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo thỏa thuận, cả hai chính phủ cam kết giảm leo thang quân sự dưới sự giám sát của Đội quan sát ASEAN (AOT). Đội này sẽ xác minh việc loại bỏ vũ khí hạng nặng và các thiết bị phá hoại khác khỏi biên giới và giám sát việc đưa chúng trở lại các cơ sở quân sự thông thường.

Một số hình ảnh cho thấy phía Campuchia đang rút nhiều phương tiện quân sự hạng nặng trong đêm - Ảnh: PHNOM PENH POST/KHMER TIMES

Ngoài việc rút các vũ khí hạng nặng và thả tù binh nói trên, hai chính phủ sẽ phối hợp để tổ chức hoạt động rà phá bom mìn ở khu vực biên giới, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ dân thường và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại các cộng đồng biên giới.

Hai bên cũng nhất trí xây dựng kế hoạch hành động từng bước để đảm bảo lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Theo Khmer Times, lập trường của Campuchia vẫn nhất quán: Đối thoại, không chia rẽ; hợp tác, không đối đầu.

Nước này cũng bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Thái Lan, biến vùng biên giới từng có tranh chấp thành cầu nối hữu nghị và cơ hội.