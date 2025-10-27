Nẹt pô khi chạy xe, nam sinh ở TP HCM bị đánh đến xuất huyết não

Liên quan thông tin "2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức", ngày 27-10, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TP HCM đang lấy lời khai một thanh niên.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trước đó, trưa 23-10, 2 nam sinh (16 tuổi) đang trên đường đến trường thì bị một thanh niên chạy xe máy chặn xe ở đường số 2, phường Thủ Đức.

Nam thanh niên sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt, đầu 2 học sinh. Khi có người can ngăn, nam thanh niên mới dừng lại lên xe rời đi.

Theo người nhà 2 nam sinh, cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện thăm khám, trong đó một em có dấu hiệu xuất huyết não.

Công an TP HCM vào cuộc truy xét đưa thanh niên đánh người về trụ sở. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai thời điểm trên đang chở bạn gái trên đường thì thấy 2 học sinh chạy qua nẹt pô.

Bực tức, người này đuổi theo, đánh 2 học sinh để dằn mặt.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.