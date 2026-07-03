Quảng Ninh: 1 người mất tích do mưa bão, cấm biển từ 12 trưa nay

Sáng ngày 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo nhanh về công tác ứng phó bão số 1.

Theo đó, lúc 9h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5-10km/h.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 27/BCĐ-BNNMT ngày 3/7 chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Ngoại giao đã ban hành công điện, văn bản ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trưa nay tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển ứng phó với bão số 1.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 7135/BNNMT-ĐĐ ngày 02/7/2026 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đề nghị khẩn trương hoàn thành việc thi công xây dựng các cống qua đê và các công trình liên quan đến an toàn đê điều, thoát lũ.

Dự kiến tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển từ 12h00 ngày 3/7, tỉnh Ninh Bình sẽ cấm biển từ 14h00 ngày 3/7. Tính đến 6h ngày 3/7, cơ quan chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.240 phương tiện/249.184 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Về tai nạn tàu thuyền, khoảng 1 giờ 28 phút ngày 3/7, 1 tàu cá QN-90568-TS của ông Nguyễn Văn Thành, địa chỉ thường trú tại khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình hành trình từ ngư trường về khu vực Cô Tô đã gặp giông lốc và bị đắm. Lực lượng chức năng đã cứu vớt 6/7 thuyền viên. Hiện còn 1 người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới nối bão số 1 lúc 7h ngày 3/7 có vị trí ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trạm Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 3/7, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa): gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Độ cao sóng 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m.

Từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long, phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng 2,0-3,0m.

Đêm 3/7, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu): gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Độ cao sóng 2,0-4,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 03/7, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa bão. khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2,0m. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 4/7, ở vịnh Bắc Bộ có mưa bão và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ: cấp 3.