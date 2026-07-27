Mỹ điều tàu đổ bộ tấn công mang siêu tiêm kích F-35B tới Trung Đông

Trước khi được điều động, USS Tripoli đang tham gia các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện cùng các đồng minh tại Đông Á. Con tàu cùng lực lượng không quân Thủy quân lục chiến trên tàu đã được lệnh chuyển hướng để hỗ trợ các chiến dịch tác chiến ở Trung Đông.

Tàu tấn công lớp Wasp của Hải quân Mỹ với máy bay chiến đấu F-35B. (Ảnh: MW)

USS Tripoli thuộc lớp tàu tấn công đổ bộ Wasp, được đánh giá là một trong những nền tảng tác chiến quan trọng nhờ khả năng mang theo các tiêm kích tàng hình F-35B. Khác với F-35C dành cho tàu sân bay cỡ lớn, F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cho phép hoạt động từ các tàu đổ bộ như USS Tripoli, biến chúng thành những "tàu sân bay hạng nhẹ".

Con tàu có thể mang theo tới 20 tiêm kích F-35B, cùng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey và trực thăng MH-60S Seahawk, tạo nên năng lực không quân đáng kể mà không cần sử dụng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hải quân Mỹ vẫn chưa đưa vào biên chế rộng rãi phiên bản F-35C dành riêng cho các tàu sân bay lớp Gerald Ford. Thế nhưng, Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai các máy bay F-35C từ tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln để tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, song song với việc sử dụng F-35B từ USS Tripoli.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ thời gian qua thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận với Nhật Bản và diễn tập mô hình "căn cứ tiền phương viễn chinh" (EABO). Không chỉ điều chuyển tàu chiến, Mỹ cũng đã rút một số khí tài phòng thủ khỏi khu vực này để bổ sung cho Trung Đông.