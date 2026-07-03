Biển Đông đón bão số 1 giật cấp 10, hướng về vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.

Lúc 4h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 Maysak trên khu vực Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 1 Maysak. (Nguồn: NCHMF)

Đến khoảng 4h ngày 5/7, bão số 1 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực nguy hiểm tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Lúc 4h ngày 6/7, bão số 1 Maysak trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Khu vực nguy hiểm được cảnh báo tại Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Tác động của bão số 1 Maysak, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hưng Yên sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão cao 0,2-0,3m.

Các tàu thuyền, lồng, bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, đê, kè, tuyến đường ven biển trong phạm vị vùng nguy hiểm của bão đều có khả năng chịu tác động. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá huỷ, ngập úng do gió mạnh, dông, lốc, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ khoảng chiều 4/7, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9-10. Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió.

Sâu trong đất liền phía Đông Bắc khu vực Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-8. Nguy cơ cao xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.